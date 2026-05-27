Aston Martin revela que Alonso "se juega el pellejo" en cada adelantamiento: "Con un coche más lento..."

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, reconoce que Fernando está haciendo prácticamente milagros para adelantar coches con el AMR26.

Fernando Alonso hizo magia en las primeras vueltas del Gran Premio de Canadá. Adelantó muchísimas posiciones a pesar de que su Aston Martin no está para ninguna fiesta. Y en el equipo siguen alucinando con lo que está haciendo cada fin de semana. Eso ha comentado Pedro Martínez de la Rosa.

"Fernando adelanta a coches y se mete por donde no hay espacios...", dice el embajador de Aston Martin en palabras que publica 'Motor.es'.

"Como siempre, saca partido a un coche muy limitado en muchas cosas y, en estas primeras curvas, donde la velocidad punta no es tan importante y donde lo que realmente cuenta es la picardía, el calentar el neumático y buscar los huecos que no existen, pues él lo hace como un campeón", dice el expiloto de la Fórmula 1.

Así explica cómo fue su primera vuelta: "Sale 19º, empieza a recuperar, no tira la toalla pese a luchar contra coches más rápidos, y sabe que si los adelanta, lo volverán a adelantar... Te estás jugando el pellejo porque adelantar no es tan fácil, pero adelantar con un coche más lento es aún más complicado".

"Ve con mucha picardía cuando hay dos pilotos delante luchando y perdiendo tiempo para hacerles el lazo y adelantarlos. Adelantar tiene mucho mérito", explica un De la Rosa que sigue alucinando con lo que hace Fernando Alonso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido