Un jefe de F1 pone de ejemplo a Fernando Alonso sobre la retirada de otro piloto

Mattia Binotto, actual jefe de Audi y ex de Ferrari, ha participado en el podcast 'F1 Beyond The Grid', donde ha tratado la posible retirada de Nico Hülkenberg, comparándolo con el piloto español.

¿A qué edad se debería retirar un piloto de Fórmula 1? Esta es una pregunta frecuente en el paddock del 'Grand Prix'. Muchos pilotos suelen dar por concluida su carrera al frente del volante alrededor de los 30 años, cuando notan que ya no tienen nada que aportar a la competición.

Sin embargo, otros finalizan su periplo por la F1 en momentos inesperados como Nico Rosberg, nada más proclamarse campeón del mundo. Un hecho aislado, por el cual fue abucheado por muchos y aplaudido por otros.

Pese a ello, no existe una edad concreta para retirarse. En el podcast 'F1 Beyond The Grid', Mattia Binotto, actual jefe de Audi y exjefe de Ferrari, ha conversado acerca de cómo afecta la edad a los pilotos, poniendo de ejemplo a Fernando Alonso para tratar el caso de su piloto, Nico Hülkenberg.

"Ciertamente afecta, ya que en cierta manera es un deporte físico. Pero la experiencia importa lo suficiente para compensarlo", explica el directivo italiano, señalando que el envejecimiento es uno de los factores determinantes para retirarse.

Aun así, ha resaltado el caso del bicampeón español del mundo, el cual continúa corriendo a los 44 años, tras un breve retiro entre 2019 y 2020. "Fernando Alonso es el ejemplo. Él tiene varias temporadas más que Nico Hülkenberg, por lo que no está cerca de retirarse", asegura Binotto, mostrándose confiado en la continuidad del piloto alemán en su equipo.

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