Hamilton no olvida: "Nunca podría aceptar ser segundo detrás de Fernando Alonso"

El británico ha recordado el año que compartió con el asturiano en McLaren: "Llegué a la Fórmula 1 y ser un rookie frente a un campeón del mundo fue duro".

Durante el Gran Premio de Canadá de la semana pasada, ya que Hamilton logró allí su primera victoria en Fórmula 1, Lewis recordó su año de debut en la categoría de la mano de McLaren y con Fernando Alonso como compañero.

El británico, que siempre fue el favorito de Ron Dennis, el entonces jefe del equipo, afirmó que nunca sintió el apoyo de los de Woking y aseguró que estos favorecían al ovetense.

El actual piloto de Ferrari también habló sobre cómo lidió con Alonso de vecino de box: "Llegué a la Fórmula 1 y ser un rookie frente a un campeón del mundo fue duro, ya sabes".

En declaraciones que publica 'Motorsport', Hamilton afirma que siempre tuvo entre ceja y ceja batir al asturiano.

"Fernando era muy talentoso y muy rápido. Pero yo soy muy competitivo, así que en lugar de pensar: 'Soy un novato, confórmate con terminar segundo', nunca podría aceptarlo", ha recordado.

"Siempre quería exigirme más, quería competir. Quería ganar, y ese era un sentimiento muy poderoso", ha añadido.

Finalmente, después de que McLaren apostara descaradamente por él por delante de Alonso para luchar por el título, el cual terminaron perdiendo, Fernando salió del equipo, volvió a Renault y Lewis levantó su primera corona al año siguiente.