El macroevento evangélico celebrado en Madrid donde se carga contra la homosexualidad y el aborto: "No está bien delante de dios"

Los detalles "No porque algunos políticos digan que el aborto es legal significa que está bien delante de dios", ha expresado el pastor del evento, que no es el primero de este tipo que se celebra en la capital en las últimas semanas.

Madrid es escenario de un macroevento evangélico en el Palacio de Vistalegre este fin de semana. El pastor Graham centra sus ponencias en temas como el aborto y la homosexualidad, considerándolos pecado. A pesar de la legalidad del aborto, Graham sostiene que no es aceptable ante Dios, un punto que ha recibido apoyo masivo de su audiencia. Ofrece un mensaje de perdón y amor divino a las mujeres que han abortado y critica las relaciones sexuales fuera del matrimonio, enfatizando que deben ser entre un hombre y una mujer. El evento, gratuito y respaldado por los evangélicos, culmina con un llamado a acercarse a Jesucristo.

Madrid ha acogido otra vez este fin de semana un macroevento evangélico en el Palacio de Vistalegre. Uno de los temas clave del pastor Graham en sus ponencias es el aborto y la homosexualidad, que considera pecado. "No porque algunos políticos digan que el aborto es legal significa que está bien delante de dios", ha expresado, algo que su su público ha apoyado en masa.

Sin embargo, para todas las mujeres que abortan, el pastor les trae su solución: "Dios te ama y te perdonará esta noche". Ese es uno de los mensajes de "esperanza" que Graham ha traído al festival que se celebra en Madrid, una "celebración de esperanza, fe y amor" en la que también ha criticado las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y las que son dentro, por supuesto, defiende que tienen que ser "entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres".

"Si te sientes avergonzado, quiero decirte que dios te va a perdonar", ha manifestado el pastor, unas palabras que han escuchado las miles de personas que le han ovacionado en un acto totalmente gratuito promocionado por los evangélicos.

Su discurso volverá a sonar este domingo en el Palacio de Vistalegre, con declaraciones como esta: "Yo no puedo salvarte, no puedo perdonar tus pecados, pero al venir, estás viniendo a Jesucristo". Un evento que podría resumirse en tres mensajes: contra el aborto, la homosexualidad y las relaciones fuera del matrimonio y que no es el primero de este tipo que se celebra en la capital en las últimas semanas.

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