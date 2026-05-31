Jódar ya es candidato: tremenda remontada ante Carreño para meterse en cuartos de Roland Garros

El partido se decidió en el quinto y definitivo set dejando un duelo memorables entre los dos españoles. Jódar fue capaz de remontar en su peor momento cuando Carreño dominaba el encuentro por 2-0.

El duelo entre Rafa Jódar y Pablo Carreño fue una oda al tenis. Todo se decidió en la quinta manga donde el de Leganés culminó una remontada memorable. Rafa es ya uno de los candidatos a llevarse el Abierto de Francia, con el permiso de Zverev, que es el gran favorito.

Aún así, el nivel de Jódar y el momento delicado que ha sabido superar ante Carreño dan pistas de que pensar que puede ganar Roland Garros no es ninguna locura. Pablo comenzó el partido con dudas. De hecho, Rafa se puso 4-1 en el primer set.

Sin embargo, Carreño comenzó a desplegar un juego imparable. Jódar estaba perdido y abrumado por un nivel completamente inesperado del gijonés. Gracias a ese rendimiento, se puso 2-0 a tan solo una manga de certificar su pase a cuartos.

Fue entonces cuando Jódar reaccionó. Pablo comenzó a sentir molestias en el hombro derecho y Rafa lo aprovechó. Puso el 2-1 tras un set casi perfecto que cerró con un resultado de 6-1. El madrileño lo igualó todo gracias a un contundente 6-2.

Mismo resultado con el que Jódar certificaría su pase a cuartos de final de Roland Garros tras un partido espectacular y una remontada memorable. Rafa se medirá al ganador del Zverev - De Jong pudiéndose encontrar de nuevo con el 'coco' del cuadro como es el germano. Aún así, tras resurgir en su peor momento, es candidato a ganar Roland Garros.