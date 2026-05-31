Sánchez, tras la peor semana política y judicial para el PSOE: "El socialismo democrático puede tropezarse, pero nunca damos una batalla por perdida"

El contexto El presidente del Gobierno ha clausurado el acto en el que será su siguiente intervención después de la comparecencia que realizó desde el Vaticano para responder al registro de la UCO de la sede socialista de Ferraz.

Pedro Sánchez participa en un acto tras una semana tumultuosa en su legislatura. Durante estos días, se han revelado detalles de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, la UCO registró la sede del PSOE en Ferraz por el caso Leire y se inició el juicio contra el hermano del presidente. Sánchez clausura el 27º Congreso de Juventudes Socialistas en Madrid, afirmando estar "tranquilo" respecto a la investigación de Zapatero, sin cambiar su apoyo al expresidente. Sin embargo, la presencia de la UCO en Ferraz fue un golpe, aunque Sánchez aseguró total colaboración con la justicia. Además, comenzó el juicio contra su hermano por presunto enchufismo en 2017.

Pedro Sánchez ha participado en su primer acto público después de una de las semanas más convulsas de su legislatura. En una semana en la que se han seguido conociendo detalles de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, en la que la UCO registró la sede del PSOE en Ferraz por el caso Leire y en la que se ha iniciado el juicio contra su hermano, el presidente del Gobierno ha clausurado el 27º Congreso de Juventudes Socialistas que se celebra en Madrid reconociendo que el socialismo democrático "puede tropezarse, pero nunca da una batalla por perdida".

El líder del Ejecutivo aseguraba a principios de semana estar "tranquilo" respecto a la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, una que tras conocerla aseveró que no le hacía cambiar su posición de apoyo al expresidente.

Ahora bien, el miércoles recibía un nuevo batacazo en forma de la presencia de la UCO durante más de 12 horas en la sede socialista de Ferraz con motivo de recopilar documentación sobre el caso Leire. "No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación. Total colaboración con la justicia", destacaba Sánchez desde el Vaticano, donde le pilló el registro, recordando que en lo que respecta a este caso el partido tomó "las decisiones sobre ella inmediatamente" tras salir a la luz.

Y, al día siguiente, comenzó el juicio contra su hermano que dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

Sánchez ya ha solicitado comparecer en el Congreso para tratar todos estos asuntos, aunque aún no se conoce el día exacto en el que lo hará.

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