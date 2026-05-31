Es un absoluto genio: salvaje doble adelantamiento de Márquez para dejar atrás a Acosta y Aldeguer

El de Cervera, envuelto en una batalla a tres bandas por la cuarta plaza, se negó por completo a ceder esa posición dejando una acción tremenda que le valió para adelantar a los dos murcianos.

Marc Márquez ha dejado muy buenas sensaciones en el Gran Premio de Italia. Es cierto que el de Cervera está lejos de su 100% pero, teniendo en cuenta que solo han pasado tres semanas de su doble operación, el sentir de su pilotaje es positivo.

En la carrera larga solo pudo ser séptimo pero estuvo luchando por la cuarta plaza hasta casi el final. Además, puso en apuros a Pedro Acosta y Fermín Aldeguer durante gran parte de la prueba dejando acciones de muchísimo nivel.

La más destacada fue un doble adelantamiento con el que dejó atrás a los dos pilotos murciano. Marc acababa de ser adelantado por Fermín y por Pedro. En la recta, se deshizo de los dos con un movimiento increíble propio de un genio.

Todo en una carrera en la que Aprilia volvió a dejar patente su dominio en el Mundial. Bezzecchi se llevó la victoria seguido de Jorge Martín. Bagnaia completó el podio siendo la mejor Ducati.