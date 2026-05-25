Fernando Alonso fija la carrera en la que puede dar la gran sorpresa con Aston Martin

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 confía en que en un circuito "muy diferente y muy lento" como Mónaco pueda dar la campanada.

A pesar de abandonar por tercera vez en los cinco Grandes Premios disputados hasta la fecha, en el Gilles Villeneuve se vieron brotes verdes en Aston Martin.

En Aston Martin y en Fernando Alonso, que tanto el viernes como el sábado exprimió al máximo el AMR26 y cerca estuvo de hacer la 'machada' de no ser por un accidente que sufrió en la 'qualy'.

Es por ello que a pesar se retirarse por el dolor que le causaba la confección del asiento con las vibraciones (en Australia y China fue por motivos de fiabilidad), el asturiano se mostró optimista.

"Nos hemos quedado fuera de los puntos, pero bueno, ya veremos qué pasa en la próxima carrera. Creo que ha sido un fin de semana un poco mejor que los últimos. Un poco más competitivo. A ver si podemos mantener esta tendencia", declaró el bicampeón a los micrófonos de Fórmula 1.

Alonso, que se retiró en la 27ª vuelta, cree que en la próxima carrera en Mónaco la cosa puede cambiar... y mucho.

"La próxima es Mónaco. Un circuito muy diferente y muy lento. El motor tendrá un poco menos de importancia. Así que quizá haya algo más de esperanza", zanjó.