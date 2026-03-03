La "peor noticia" de la derrota del Real Madrid ante el Getafe tiene que ver con la afición

José Luis Sánchez lamentó desde el Bernabéu que el madridista ha "renunciado" tras la profunda crisis que atraviesa el equipo desde hace meses.

De la derrota del Real Madrid ante el Getafe este lunes en el Santiago Bernabéu se pueden sacar muchas conclusiones, pero se dio una imagen que no se había visto en los peores momentos del club en los últimos años.

En el 80', con diez más el descuento por delante para lograr el empate o soñar con la remontada ante el conjunto de José Bordalás, el público comenzó a abandonar el estadio.

Y eso, según explicó José Luis Sánchez en 'El Chiringuito' es la "por noticia": "Desde hace mucho tiempo que no tengo esta sensación en el cuerpo. Impotencia, falta hambre, ganas, actitud... yo ya no sé qué pretende el vestuario del Real Madrid".

El periodista pone el foco en los jugadores: "Ancelotti les dio todo y no valía. Xabi Alonso empezó bien y cuando apretó, los jugadores no le siguieron. Álvaro llega con buenas intenciones, pero este Real Madrid no es digno de su historia".

"Irse en el minuto 80 cuando el lema es 'hasta el final' me parece dramático. Es la peor noticia de la noche, que el aficionado haya renunciado", zanjó. Celta y Manchester City, en el horizonte.