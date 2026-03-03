Albares espera que los españoles bloqueados en Oriente Próximo puedan empezar a salir este mismo martes

¿Qué ha dicho? El ministro ha admitido que en el Ministerio de Exteriores les está costando mucho que los españoles en Oriente Próximo regresen a España ya que "hay ataques por todos lados".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó que España espera la salida de ciudadanos españoles bloqueados en Oriente Próximo mediante vuelos comerciales, a pesar de las dificultades por los ataques en la región. En una entrevista con Bloomberg TV, Albares reiteró el rechazo del Gobierno español a la acción unilateral de Israel y EEUU contra Irán, defendiendo el derecho internacional y la paz regional. Además, subrayó que España no permitirá el uso de las bases de Morón y Rota fuera del tratado con EEUU. Aclaró que España sigue comprometida con la OTAN y destacó su contribución a la seguridad euroatlántica.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este martes que su departamento tiene esperanzas de que los primeros ciudadanos españoles bloqueados en Oriente Próximo "empiecen a salir en vuelos comerciales", aunque admitió serias dificultades para su regreso por los ataques en la región.

En una entrevista con Bloomberg TV José Manuel Albares respondió a varias preguntas sobre la posición del Gobierno español con respecto al ataque e Israel y EEUU contra Irán, y el rechazo al uso de las bases de Morón y Rota para el despliegue de los aviones de repostaje estadounidenses implicados en la ofensiva.

Albares aseveró que el rechazo del Ejecutivo español a la acción unilateral contra Irán no va "en contra de nadie", y volvió a esgrimir la defensa "del derecho internacional, la desescalada, la negociación, la paz regional y la estabilidad en Oriente Medio".

El ministro sostuvo que España dice lo mismo "ya sea en Ucrania, Venezuela, Gaza o Irán", y alegó que también "hemos sido muy claros con respecto al régimen iraní", condenando "cada violación de derechos humanos y la brutalidad del régimen iraní contra su pueblo". De igual forma, explicó, "hemos condenado los ataques injustificados de Irán a prácticamente todos los países de Oriente Medio", pero al mismo tiempo, señaló, "queremos que las acciones militares se basen siempre en la Carta de las Naciones Unidas y en el esfuerzo colectivo".

Acerca de la postura española sobre el posible empleo de las bases de Morón y Rota por los aviones de repostaje en vuelo de EEUU para la operación contra Irán, Albares advirtió de que el tratado entre España y Estados Unidos establece el mecanismo y los detalles para el funcionamiento de esas instalaciones, cuya soberanía es española y su uso conjunto.

"Cada país tiene derecho a realizar su propio análisis y su propia política exterior"

"No permitiremos que se utilice nuestra base para todo lo que se salga del ámbito del tratado y no cuente con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas", asegura Albares.

Enfrentado a una pregunta sobre la diferente postura de España frente a la adoptada por Francia y Reino Unido, el titular de Exteriores le restó importancia, y sostuvo que "cada país tiene derecho a realizar su propio análisis y su propia política exterior".

"Hemos votado todas las sanciones contra el régimen iraní, incluidas a la Guardia Revolucionaria, de la Unión Europea", volvió a recordar, y señaló que para España "la Unión Europea y Europa deben ser una voz que establezca un equilibrio que hable sobre la desescalada, que hable sobre la protección y defensa del derecho internacional".

"Un mundo basado en reglas predecibles es mejor que un mundo donde la fuerza es la única regla", apostilló Albares. Por otra parte, el responsable de la diplomacia española subrayó que la crisis "está afectando a muchos de nuestros ciudadanos", ya que hay "más de 30.000 españoles en la región".

"Nos cuesta mucho que regresen a España, hay ataques por todos lados"

En este punto, avanzó que este martes su departamento tiene "buenas esperanzas de que los primeros empiecen a salir en vuelos comerciales, pero nos cuesta mucho que regresen a España, hay ataques por todos lados".

Finalmente, el ministro rechazó de forma tajante el intento de mezclar la postura de España con una supuesta falta de compromiso con la OTAN, por el hecho de ser EEUU protagonista de la ofensiva contra Irán.

Albares señaló que "la situación ya es lo suficientemente complicada como para introducir política ficción y complicarla aún más". También aclaró que no están "recibiendo presiones" desde Washington sobre la postura ante la ofensiva en Irán, y alegó que "somos aliados, estamos juntos en la OTAN".

El ministro esgrimió que "somos uno de los aliados más comprometidos de la OTAN y uno de los que más contribuye a la seguridad euroatlántica", y puso el foco además en el despliegue militar español en Líbano con la ONU, bajo la bandera de la OTAN en Irak, y los cerca de 20 años junto a EEUU en Afganistán.

