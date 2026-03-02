'Motorsport': "La intención de Aston Martin para Australia es detenerse tras una pocas vueltas"

El medio italiano informa de que la escudería de Alonso no tendría las piezas suficientes para correr la carrera entera y que incluso se llegaron a plantear no disputarla.

Aston Martin atraviesa una crisis terrible. La escudería británica ha pasado en pocas semanas de ser posible candidata al título con Alonso a ser probablemente el peor coche de la parrilla. Lo peor es que el futuro no augura, de momento, un cambio de dinámica al que se pueda aferrar Fernando.

Las últimas informaciones publicadas por 'Motorsport' aseguran que el plan de Aston Martin para el primer gran premio del año, que se disputa en Australia este fin de semana, es realizar algunas vueltas y posteriormente abandonar la carrera.

"El AMR26 estará, por tanto, en los boxes de Melbourne, pero la intención será recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carreray detenerse tras unas pocas vueltas. Mientras tanto, se habría creado una especie de unidad de crisis para apoyar a Honda en este momento difícil y dramático, y el equipo de Newey está en contacto frecuente con los japoneses de Sakura, para abordar las prioridades que hay que resolver", apunta 'Motorsport Italia'.

El medio también revela que la escudería se llegó a plantear en algún momento no correr en Melbourne: "Las averías en los test han puesto en crisis el suministro de repuestos y, por un momento, se barajó la idea de saltarse la cita de Australia alegando causa de fuerza mayor".

La situación en Aston Martin es crítica. La colaboración con Honda es un generador de problemas constante que impide a la escudería y a Fernando Alonso desarrollar un monoplaza, ya no que sea competitivo, sino que pueda completar una carrera. Surrealista.