Toque serio de atención de Carlos Sainz a Williams por su radio sobre Albon

Además de McLaren, el equipo que mejor parado ha salido de Miami ha sido Williams. Tanto Carlos Sainz como Alex Albon completaron una gran clasificación en sábado y llegaron a tener más ritmo que los Ferrari el domingo, pero el Gran Premio no salió a gusto del madrileño.

A pesar de salir por delante de su compañero, este le pasó y le dejó 'vendido' ante Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que finalmente le pasaron.

Sin embargo, según Sainz, el mal domingo ya empezó desde el box: "El hecho de salir con rueda usada, contra toda la parrilla con ruedas nuevas... Eso ya hace salir siendo un par de décimas más lento que todos los rivales".

Y es que el '55' se vio en desventaja desde el principio: "Luego encima he tenido ese toque con Alex en la curva tres que me ha dañado el coche. Entonces en el primer stint con rueda usada y coche dañado, pues iba deslizando mucho por la pista".

De hecho, se mostró enfadado con la radio de Williams en la que la escudería le aseguró que Albon no le adelantaría... y este lo hizo.

"Creo que he aguantado bastante bien a los Ferrari detrás. La batalla con Alex, que hay que revisar, porque el equipo me ha dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme", señaló el ex de Ferrari ante los medios.

Al final, y a pesar de su noveno puesto, Carlos Sainz cree que ha sido un fin de semana de muchos errores de los que habrá que aprender.

"No hemos estado perfectos este fin de semana, yo el primero con los dos errores. Pero también el equipo con el error de la SQ2 y poniéndome el neumático con el que tenía que haber salido hoy con el neumático nuevo me lo pusieron ayer en condiciones de lluvia. Es un error operacional que no puede pasar el día que queramos luchar por victorias y campeonatos", zanjó.