Del gato negro de 'Sailor Moon' a Salem en 'Sabrina': la evolución del mito felino de la mala suerte a lo largo de los años

Los detalles Estos animales se han vinculado a un devenir maligno o a sucesos relacionados con el infortunio. Sin embargo, también han sido un símbolo de compañía y de amistad.

Los gatos negros han sido históricamente asociados con la mala suerte, un mito que ha perdurado en la cultura popular. En obras de ficción como 'Sabrina, cosas de brujas', estos felinos simbolizan infortunio. Incluso en 'Los Simpson', un gato negro provoca un accidente de tráfico. Sin embargo, esta percepción ha cambiado en algunas historias. En 'Sailor Moon', los gatos Luna y Artemis son vistos como aliados, y en la película 'Flow', los gatos negros son símbolo de buena fortuna, impulsando su adopción. A pesar de este cambio, algunos centros suspenden adopciones en Halloween para evitar rituales macabros.

Ha sido, o quizá incluso siga siendo, uno de los mitos más extendidos en cuanto a supersticiones. Una de las imágenes de la mala suerte. Algo a evitar para que todo vaya bien. Son los gatos negros, que desde tiempos inmemoriales han representado un devenir maligno y que así además se ha representado en diferentes obras de ficción.

Porque estos oscuros felinos, estas panteritas en miniatura, se han convertido en el reflejo de que algo malo ha pasado o va a pasar. Es, por ejemplo, lo que le pasó al joven Thackery cuando tres brujas le convierten Hocus Pocus.

O lo que le pasó a Salem, el mítico gato negro, en 'Sabrina, cosas de brujas'. Porque la condena que eligieron para el brujo fue meterle dentro de ese animal durante nada más y nada menos que 100 años. Su personalidad tampoco cambió mucho, porque como se pudo ver en la serie seguía obsesionado con la dominación mundial.

Hasta en Los Simpson se ha usado al gato negro como símbolo de mala suerte, algo que quedó claro en el capítulo en el que el gato de la familia provoca un accidente de tráfico. Eso sí, dentro de lo que cabe al menos la víctima del siniestro pudo celebrar que iba a cobrar "la pasta del seguro" para poder "cenar comida".

Sin embargo, también se han cambiado las tornas con series como 'Sailor Moon', uno de los mangas y animes más famosos de toda la historia. En una de sus escenas, Marte pide ayuda y dice que "hasta un gato podría servir de ayuda". Es entonces cuando pasa. "Aquí tienes, te he traído a Luna y a Artemis", dicen en referencia a la gatita negra que es Luna.

Porque no se han usado ni se usan solo como símbolo de la mala suerte. Porque también se han usado como símbolo de fortuna con su compañía. Es, por ejemplo, un amigo como el de Caroline capaz de guiarte. O en la película de 'Flow', que dejó a un lado la cultura de la suerte y supuso un aumento en las adopciones de gatos negros.

Sin embargo, y ante la cercanía de Halloween, muchos centros han suspendido las adopciones de estos animales para que no se utilicen en rituales macabros.

