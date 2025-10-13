GP de Estados Unidos F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación, la sprint y la carrera

La emoción del 'Gran Circo' regresa en el Circuito de las Américas después de un GP en Singapur que dejó una gran actuación de los pilotos españoles además de un ganador inesperado.

El fin de semana llega con un nuevo episodio del Mundial de Fórmula 1 de 2025. Después de una semana de descanso, Estados Unidos se prepara para recibir al 'Gran Circo' por segunda vez en la temporada. El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, es el trazado sobre el que se disputará la 19ª fecha de la temporada.

Está por ver si el evento puede ofrecer un espectáculo a la altura del inesperado GP de Singapur. Una cita en la que George Russell conquistó su segunda victoria de la temporada, Max Verstappen (2º) volvió a recortar distancia con Lando Norris (3º) y Oscar Piastri (4º), y, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, brillaron en 'Marina Bay'.

EL madrileño terminó en décima posición después de salir último debido a una descalificación mientras que el ovetense fue elegido piloto del día y solo una pésima parada en 'boxes' pudo torpedear una carrera que, aún así, finalizó en séptima posición.

Horarios y dónde ver

El GP de Estados Unidos dará comienzo el viernes, cuando se celebrarán los entrenamientos libres y la sesión de clasificación para la carrera al sprint.

El sábado a las 19:00 horas tendrá lugar la carrera al sprint (19 vueltas) y, más tarde, de 23:00 a 00:00 será el momento de la sesión de clasificación para la carrera del domingo.

El domingo terminará este segundo GP de la temporada en Estados Unidos con una carrera a 56 vueltas. La prueba comenzará a las 21:00 horas.

El evento se podrá ver por TV en la plataforma de 'DAZN' y la página web de 'LaSextaDeportes' realizará una amplia cobertura con toda la información reseñable que suceda sobre el Circuito de Las Américas. Además, se hará un seguimiento en directo de la carrera.