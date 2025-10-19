El enfado de Alonso con Aston Martin en el GP de Estados Unidos: "Ha sido un error grosero"

El asturiano quedó algo decepcionado con la manera de gestionar la última vuelta de la clasificación. Fernando se queja de una falta de comunicación con la escudería.

Fernando Alonso continúa con la buena dinámica sobre el Aston Martin. El asturiano se ha encontrado con un monoplaza que está siendo competitivo sobre el circuito de Las Américas. Fernando fue sexto en la clasificación al 'sprint' y décimo en la clasificación para la carrera.

A pesar del gran rendimiento en las 'qualys', Alonso tuvo que lamentar un desafortunado abandono en la carrera al 'sprint'. Un incidente múltiple provocado por Nico Hulkenberg en la salida dejó al bicampeón sin opciones de puntuar y con la obligación de tener que decir adiós a la carrera.

Fernando se recompuso en la clasificación. El de Aston Martin consiguió volver a coger ritmo y se metió en la 'Q3' por segunda vez consecutiva en el Gran Premio. Sin embargo, en la recta final de la 'qualy', Alonso tuvo que conformarse con marcar el décimo mejor tiempo.

Tras la sesión, Fernando lanzó un 'dardo' hacia Aston por la manera en la que le comunicaron los tiempos finales de la clasificación: "La verdad es que otra vez buen feeling con el coche, igual podíamos haber hecho algo mejor, la última vuelta ha sido un poco caótica, me han dicho que estábamos fuera de tiempo a la salida del pitlane y luego cuando crucé la meta tenía 18 segundos de margen".

"Así que algún error de cálculo grosero por parte de nuestro entendimiento del tiempo, porque hice todo el outlap a toda velocidad pensando que no iba a llegar a la bandera a cuadros y de repente me sobraron 18 segundos y ya no tenía neumáticos, así que bueno, una pena, pero bueno", ha reconocido Alonso en unas declaraciones recogidas por 'CarandDriver'.