La renovación de Russell con Mercedes incluye una cláusula que podría beneficiar a Max Verstappen

Según informa 'Motorsport', el contrato de George podría finalizar a finales de 2026 si él así lo decide o si Mercedes paga una altísima cantidad.

Ha sido una de las renovaciones que más se ha retrasado en la Fórmula 1. Este miércoles Mercedes anunció que George Russell seguiría siendo su piloto para 2026. Nada más. Ninguna otra información sobre qué ocurrirá en el siguiente año o si el contrato es de esos conocidos como plurianual.

Pero diferentes medios ya se han encargado de desgranar en qué consiste ese contrato. Informa 'Motorsport' de algunos detalles importantes: el contrato se puede ampliar una temporada más siempre que las partes estén de acuerdo. Porque tanto equipo como piloto podrían romperlo.

Russell puede activar una cláusula de salida si Mercedes no está en la pelea con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Y también Mercedes podría rescindir el contrato, pagando una cláusula millonaria.

Ese segundo supuesto estaría relacionado con el futuro de Max Verstappen. Es el gran deseo de Toto Wolff. Prácticamente una obsesión. Quiere que el neerlandés, cuatro veces campeón de manera consecutiva, pilote el monoplaza de las flechas de plata en la próxima normativa.

Elogios a Russell

Wolff ha calificado a George como un piloto "infravalorado": "Quizá porque tiene una personalidad más introvertida. Y luego, obviamente, si tu compañero de equipo es Lewis Hamilton, no vas a recibir mucha atención".

"Siempre fue bueno saber que teníamos a George como uno de los mejores pilotos", ha apuntado el jefazo de Mercedes.

El inglés, con este nuevo contrato, también se ha asegurado importantes mejoras: ha incrementado su salario y también ha acordado acortar los días de actos promocionales, una de sus grandes peticiones en los últimos tiempos.