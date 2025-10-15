El discurso del jefe de Red Bull para convencer a Max Verstappen: "Nuestro motor..."

Pierre Waché, director técnico de Red Bull, dice que el motor Ford es "muy prometedor" y deja atrás las dudas de hace unos meses.

Ford entrará como motorista en las nuevas normas de la Fórmula 1. Red Bull llevará esa unidad de potencia. Y han pasado de las dudas iniciales a la euforia. Sin duda una estrategia para convencer a Max Verstappen de que continúe con ellos y no se vea tentado de las propuestas de Mercedes o de Aston Martin.

El director técnico de Red Bull, Pierre Waché, ha dicho este miércoles en 'Racing News 365' que están muy emocionados al ver el progreso que está teniendo el motor.

"En cuanto al motor, es difícil decirlo ahora mismo, pero parece muy, muy prometedor", dice Waché.

El chasis es el gran dolor de cabeza para todos los equipos porque cambiará radicalmente con respecto a los monoplazas actuales: "En cuanto al chasis, sin embargo, hay reglas aerodinámicas completamente nuevas, y es difícil decirlo. Espero poder decir que estamos en el camino correcto, pero nunca se sabe",

"Todavía hay mucho por descubrir. Es difícil saber qué ideas tendrán los demás. Normalmente, aprendes mucho cuando ves otros autos por primera vez, porque intentas entender lo que hacen tus rivales", dice uno de los ingenieros más importantes de la escudería de las bebidas energéticas.

Un cambio de rumbo para luchar por el título

Red Bull es seguramente el único equipo que sigue desarrollando el coche de esta temporada. El motivo es que Max se ha reenganchado a la lucha por el mundial contra Oscar Piastri y Lando Norris, los McLaren: "Este desarrollo también es muy importante para el año que viene, porque todo lo que entendemos será útil en 2026, al menos en cuanto a las necesidades del piloto, incluso con regulaciones diferentes".

"Claro que todo lo que se elimine del desarrollo del proyecto del año que viene podría tener un pequeño impacto, pero para que quede claro, todo lo que llevaremos a la pista un poco más adelante este año se desarrolló con mucha antelación. Esta no es una decisión que Red Bull tomó ayer", cierra Waché.