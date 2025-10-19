La llamativa reflexión de Alcaraz sobre el juego de Sinner: "Juega al ping-pong"

El murciano analizó el estilo de Jannik dejando un curioso comentario tras la final del Six Kings Slam. Sinner se impuso por 6-2 y 6-4.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volvieron a jugarse un título esta temporada. Fue el Six Kings Slam conocido como el torneo que más dinero reparte entre sus escasos participante, solo seis. El ganador reúne un montante total que se acerca a los seis millones de dólares. Una locura.

La final disputada entre Jannik y Carlos terminó con el italiano haciéndose con el ansiado botín. 6-2 y 6-4 fue el resultado final de un partido que tuvo una intensidad más propia de una exhibición que de un torneo importante.

Alcaraz, tras el encuentro, dejó una curiosa reflexión sobre el juego de Sinner y lo incómodo que resulta a veces enfrentarse a él: "Cuando Jannik juega a este nivel, siempre es difícil. Hoy él ha sido demasiado bueno, todo el mundo ha podido disfrutar de su tenis. Ha sido un nivel muy alto de tenis".

"A veces parece que está jugando al ping pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación", aseguró Alcaraz en la entrega de trofeos.

El murciano y su perseguidor en el ranking mundial se centrarán en las próximos compromisos, algo más señalados en el calendario de ambos que el Six Kings Slam, como mínimo en términos exclusivamente deportivos. Próxima parada, Masters 1.000 de París antes de ya pensar en la Copa de Maestros.