El genial agradecimiento de Sinner a Alcaraz en el Six Kings Slam: "Gracias por dejarme..."

El tenista italiano fue el claro dominador del torneo y lo confirmó en una final en la que se impuso a Carlitos en dos cómodos sets.

El 'Six King Slam' terminó con la contundente victoria de Jannik Sinner en la final ante Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El italiano brilló durante todo el torneo de exhibición y no dejó ninguna opción a sus rivales.

Sin ceder ningún set, el actual número 2 del mundo pasó por encima de Stéfanos Tsitsipás en cuartos de final (6-2, 6-3) y de Novak Djokovic en semifinales (6-4, 6-2). En la final arrasó con el murciano para revalidar título en un torneo en el que perdió 17 juegos en tres partidos.

Un dato extraordinario, especialmente al tener en cuenta que los participantes en el evento son los mejores tenistas del circuito. Aún así, el de San Cándido demostró su humildad y sentido del humor después de su victoria: "Ojalá pudiera jugar así en cualquier lado. En primer lugar, siempre es bueno compartir pista con Carlos, ver al equipo entero. Hacéis un trabajo espectacular. Trabajáis realmente duro y ganáis grandes títulos, así que gracias por dejarme uno a mí".

Sinner ironizaba con el increíble rendimiento que había demostrado Alcaraz en la fase final de la temporada y expresaba la importancia de su relación para retroalimentarse y mejorar. El italiano parecía superado en los últimos enfrentamientos ante el actual número 1 pero en Riad volvió a demostrar que cuando se enfrentan puede ganar cualquiera.

"Cuando entreno pienso mucho en mejorar para la próxima vez que nos enfrentemos. Esta temporada hemos jugado un montón. Es todo un honor y un placer compartir pista con él, pero al mismo tiempo quieres mejorar como jugador y para eso necesitas rivalidades y una bonita amistad fuera de pista. He tenido derrotas muy duras, pero también victorias muy bonitas. Es una gran rivalidad. Desplegar este nivel de tenis me hace realmente feliz", reflexionaba el bicampeón del 'Six King Slam' ante la prensa después del campeonato.