La Policía investiga si el príncipe Andrés trató de obtener información de Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual

¿Qué ha pasado? Según varios medios, el príncipe habría pedido a un guardaespaldas de su servicio de protección policial que la investigara. Además, apuntan a que quería "sacar los trapos sucios" de Giuffre "escarbando" en su vida privada.

La Policía Metropolitana de Londres está investigando si el príncipe Andrés buscó información sobre Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor y estaba bajo la influencia de Jeffrey Epstein. Según medios británicos, Andrés habría solicitado a su guardaespaldas investigar a Giuffre, facilitándole datos personales. El príncipe, que renunció a sus títulos reales para evitar dañar la imagen de la familia real, enfrenta nuevas peticiones para que se le despoje de sus privilegios. El Gobierno británico ha señalado que este asunto corresponde a la Casa Real. Giuffre, quien falleció a los 41 años, coescribió un libro que podría revelar más detalles sobre el caso. En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con ella sin admitir culpabilidad.

La Policía Metropolitana de Londres, conocida como MET, ha informado que está examinando "activamente" la opción de que el príncipe Andrés recurriese al cuerpo para recabar información sobre Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual.

"Estamos al tanto de las informaciones de los medios de comunicación. Estamos investigando activamente las acusaciones realizadas", han declarado los agentes en un comunicado.

Según cuentan varios medios británicos, el príncipe habría buscado información personal de Giuffre, quien se suicidó en abril con 41 años, después de que le acusara de obligarla a tener sexo cuando era menor de edad y había caído en las redes del pederasta Jeffrey Epstein.

El tabloide 'Mail on Sunday', que ya publicó hace años una polémica foto del príncipe Andrés con Giuffre en una casa en Londres, ha asegurado que pidió a un guardaespaldas de su servicio de protección policial que la investigara, tras darle la fecha de nacimiento y el número de la seguridad social de la estadounidense.

También 'The Sunday Telegraph' ha informado de que el hermano del rey Carlos III trató de "sacar los trapos sucios" de Giuffre "escarbando" en su vida privada.

Andrés, tercer hijo de la difunta Isabel II, anunció que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que todas las acusaciones que hay a su alrededor "distraigan" del trabajo de la familia real. Sin embargo, la familia de Giuffre ha vuelto a pedir que le despoje de los títulos que todavía tiene, como el de príncipe, y de privilegios como el de residir en el Royal Lodge. Solo el rey puede despojarle del título de príncipe, en un asunto que el Gobierno del Reino Unido ha recordado atañe solo a la Casa Real.

Ed Miliband, ministro de Energía, ha avanzado que el Ejecutivo "se dejará guiar" por el "palacio y la familia real". "Todas nuestras condolencias en este momento están con Virginia Giuffre y con su familia", ha declarado el laborista a 'Sky News'.

Se espera que haya más detalles que puedan perjudicar al príncipe Andrés cuando se publique el libro 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', coescrito por Giuffre y Amy Wallace.

En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella. Como consecuencia de su polémica intervención, se retiró de la vida pública, pero ha mantenido sus títulos hasta este viernes.

Posteriormente, en febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, sin admitir ninguna responsabilidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.