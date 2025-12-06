La temible 'amenaza' de Verstappen a Norris y Piastri: "Que tengan cuidado..."

El tetracampeón firmó la 'pole' aunque necesita ganar y que Norris quede cuarto o peor para levantar su quinto título. Max ya ha comenzado con el juego mental.

Max Verstappen no depende de sí mismo para ser campeón del mundo por quinta vez en su carrera. Sin embargo, todo apunta a que el neerlandés va a hacer todo lo que esté en su mano para presionar a sus dos máximos rivales por el campeonato.

Lando Norris y Oscar Piastri saldrán muy cerca de Max, segundo y tercero respectivamente. Aún así, Lando es el gran favorito para terminar alzándose con el Mundial teniendo en cuenta que le vale con ser tercero o mejor. Además, el británico no depende de ningún otro resultado si cumple con esa premisa, algo que no pueden decir ni Oscar ni Max.

Verstappen es consciente del momento en el que llega. Hace tres meses parecía no tener posibilidad alguna de aspirar al título. Tras los errores de McLaren y Lando y Oscar, vuelve a estar ahí. Sin embargo, no depende de sí mismo. Es por ello que Max ya ha comenzado el juego mental definitivo con el que intenta desestabilizar a los 'papaya'.

"Que tengan cuidado, que no tengo nada que perder. Vamos a darlo todo. Cuando la presión es alta, suelo rendir bien, porque lo disfruto", ha reconocido Verstappen en unas declaraciones para los micrófonos de 'Viaplay'.

Max sabe que es el que mejor llega a la carrera más decisiva de la temporada. Es favorito a ganar la carrera pero necesita un factor suerte muy potente para evitar que Norris quede en el podio y se haga con su primer Mundial de Fórmula 1.