Fernando Alonso firma un "inesperado" 6º puesto en Abu Dabi: "Un sábado feliz, a ver el domingo..."

El piloto asturiano de Aston Martin consigue una bestial 6ª posición en la última clasificación de año en el Gran Premio de Abu Dabi.

Fernando Alonso cierra la temporada de clasificaciones con otra obra maestra. El piloto español volvió a hacer relucir su Aston Martin pese a esta pesadilla de temporada para poner el broche de oro a los sábado con un "inesperado" 6º lugar en Abu Dabi.

Tras un viernes bastante complicado en el que apenas parecían tener ritmo, en Aston Martin han trabajado duro durante la noche para la puesta a punto, y parece que lo han logrado. Alonso ha estado siempre entre los 10 mejores, vuelta tras vuelta, casi sin complicaciones.

Llegó a pasar 4º en la Q1. Llegados a la Q3, y sin nada que perder, el asturiano firmó un 6º espectacular: "Inesperado totalmente. No esperaba ser tan competitivo. Todo curva lenta, que ha sido nuestro problema todo el año. Hicimos muchos cambios y se ha sentido mejor el coche. Inesperado estar 6º, un sábado feliz, a ver el domingo".

"El foco está en los tres primeros, pero creo que las cronos de Bortoleto o mías son muy buenas. El coche ha mejorado esta noche y hemos sacado una buena vuelta. Nunca sabes. Hemos tenido un sábado afortunado. Con los rebufos, intentas ayudar a alguien por si te ayudan en otro momento. Creo que le di rebufo a Verstappen y a Piastri", agregó.

Ya sabemos como es Alonso, que puede estar a varias cosas a la vez. La lucha por el Mundial es el gran aliciente de este fin de semana, y parece que el español puede ser uno de los jueces del campeonato. Veremos qué ocurre mañana en la carrera...