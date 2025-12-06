El tremendo 'palo' que Bernie Ecclestone lanza a Lando Norris: "Es demasiado chulito"

El mundial llega a su fin y las emociones están a flor de piel. El exjefe de la Fórmula 1 ha sido el último en expresar sus sensaciones sobre el final de la temporada, dejando un 'recadito' al líder actual.

Queda poco para conocer el próximo ganador de la Fórmula 1. Lando Norris lidera la clasificación general, seguido de cerca por Max Verstappen, a tan solo 12 puntos. Y en tercer lugar, Oscar Piastri, a 16.

En las horas previas al Gran Premio de Abu Dhabi, un exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha expresado sin tapujos su pronóstico sobre quién será el campeón. Además, ha sorprendido al expresar sus opiniones sobre los candidatos al título.

"Lando Norris es demasiado chulito", afirmaba para 'Daily Mail Sport'. Así describía Ecclestone al piloto británico, a lo que añadía: "Es un piloto realmente bueno, pero peca de demasiado confiado, se cree su propia publicidad. Se suele poner nervioso en momentos críticos y no puede rendir como Max cuando hay presión".

Dejando claro así su total apoyo para el conductor de Red Bull: "Sigo creyendo que (Verstappen) se lo llevará. Se merece el título... A inicio de temporada afirmé que Max ganaría y sigo creyendo que va a ser así, nunca puedes apostar contra él, no tiene nada que perder y eso es otra ventaja a su favor".

Por si no fuera suficiente apoyo, también asegura que Verstappen ya es el "mejor piloto de todos los tiempos", tras superar a Alain Prost: "Creo que Max es el mejor (piloto) que he conocido... Es alguien especial".

Para cerrar, no se ha contenido al hablar de McLaren. El exdirectivo británico cree que la escudería ha sido injusta con Piastri: "McLaren ha ayudado mucho más a Lando que a Oscar... No es lo que yo habría hecho". Ecclestone firma así su sentencia a favor de Verstappen, a quien apoyará en Yas Marina para la consecución del que sería su quinto mundial de Fórmula 1.