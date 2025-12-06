"Como siempre, Fernando Alonso es el problema": Las llamativas palabras de Esteban Ocon en Abu Dabi

El piloto francés de Haas ha señalado que su claro objetivo para la carrera de mañana es Fernando Alonso, quien clasificó dos puestos por delante de él en Yas Marina.

Debe ser frustrante cuando un piloto al que ya dabas por retirado con casi 45 años sigue dando guerra en pista e incluso consiguiendo mejores resultados que tu. O al menos así lo deben ver gran parte de la parrilla. Uno de esos hombres es Esteban Ocon.

El francés ya compartió garaje con Alonso en 2021 y 2022. Tuvieron sus más y sus menos y su relación se rompió por completo en 2022, cuando el equipo optó por apoyar a Ocon frente a un bicampeón del mundo. Alonso salió de Alpine rumbo a Aston Martin, donde brilló en 2023.

Tras ello, ese rifirrafe se calmó, aunque una persona como Fernando Alonso no olvida nunca, y parece que Ocon tampoco. En un muy buen fin de semana para Haas como está siendo este en Abu Dabi, Alonso se ha vuelto a poner en su camino.

Esteban Ocon ha clasificado 8º, mientras que el español se ha colado por sorpresa en la 6ª plaza, algo que no ha acabado de sentarle muy bien al francés: "Como siempre, Fernando Alonso es el problema. Iré a por él mañana".

Ocon acabó saliendo por la puerta de atrás de Alpine unos años después, pero parece que su resquemor con Fernando sigue intacto. Seguro que este es un aliciente más para la carrera de mañana en Yas Marina para el piloto de Aston Martin