En la Q2
Campeón ayuda a campeón: el 'favor' de Alonso a Verstappen en la clasificación del GP de Abu Dhabi
El asturiano le echó una mano al neerlandés en la 'qualy' de Yas Marina. La acción de Fernando le sirvió a Max para pasar a 'Q2' sin tener que gastar un nuevo juego de nuemáticos.
Fernando Alonso tiene un claro favorito en la lucha por el Mundial. El asturiano ha dejado claro su predilección por uno de los tres candidatos después de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen ha conseguido la 'pole'. Lando Norris y Oscar Piastri saldrán segundo y tercero respectivamente, detrás del neerlandés.
Las cuentas son claras. Max necesita quedar primero y que Lando sea cuarto o peor. El tetracampeón del mundo ha recibido la ayuda de, nada más y nada menos, que Fernando Alonso. El asturiano ha querido echarle una mano al de Red Bull en la 'qualy' disputada en el circuito de Yas Marina.
En la 'Q2', Fernando ha frenado intencionadamente para quedar unos metros por delante de Max y que así este aprovechara el rebufo para coger más velocidad. Esa acción ayudó a Verstappen a pasar sin problemas a la 'Q2' y, más importante, ahorrarse un juego de neumáticos.
"Con los rebufos, intentas ayudar a alguien por si te ayudan en otro momento. Creo que le di rebufo a Verstappen y a Piastri", reconoció Alonso tras la clasificación en los micrófonos de 'DAZN'. El bicampeón también ha intentado ayudar a Piastri, eso sí, espera que tanto Max como Oscar le devuelvan el favor.