Sube la temperatura en McLaren: la maniobra de Norris que provocó el enfado de Piastri: "Me ha echado..."

Ambos monoplazas 'papaya' estuvieron muy cerca de quedarse fuera de la carrera por un 'rifirrafe' entre ambos en las primeras vueltas.

Lando Norris y Oscar Piastri no han tenido un comienzo de carrera tranquilo en el Gran Premio de Singapur. Los McLaren han estado a punto de poner fin a su participación en la prueba después de un 'toque' que han tenido en las primeras curvas.

Norris había salido muy agresivo y en los primeros instantes consiguió ponerse tercero adelantando a su compañero de equipo y máximo rival por el Mundial, Piastri. El australiano se quejó de la maniobra que había hecho Lando para adelantarle dejando un mensaje muy directo por radio.

"¿Todo bien con que Lando me haya echado?", aseguró Piastri por radio. Debido a la pequeña colisión, el alerón delantero de Norris quedó dañado pero el británico consiguió reponerse a ese pequeño daño. Su compañero de equipo acabó bastante descontento con la acción con la que se puso tercero.

McLaren lo tiene todo en juego y la tensión, a medida que avanzan los grandes premios va subiendo entre los dos grandes candidatos a ganar el título. La escudería 'papaya' tiene una gran tarea por delante a la hora de gestionar los enfrentamientos que le plantean sus dos pilotos.

La premisa general del equipo es dejarlos luchar pero está claro que los lances de carrera entre ambos siempre tendrán algún 'culpable'. El riesgo es evidente aunque la estrategia de McLaren está funcionando por el momento.