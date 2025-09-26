Serio aviso de McLaren a Piastri y Norris: "Red Bull y Verstappen han encontrado..."

Andrea Stella, jefe de la escudería 'papaya', advierte a sus pilotos de la vuelta del neerlandés a un gran nivel, lo que le coloca como candidato al título.

Max Verstappen ya ha metido el miedo en el cuerpo de McLaren. El neerlandés, tras sus dos últimas victorias en Monza y Bakú, ha acortado mucha distancia en la clasificación a Oscar Piastri y Lando Norris y ya no es ninguna locura hablar de que tiene opciones de ser candidato al título.

Si McLaren debe preocuparse por algo es de cometer errores y que Max sepa aprovecharlos, como pasó en Monza y en Bakú. En este último circuito, Piastri se fue contra el muro en la primera vuelta y le dio la oportunidad a Verstappen de recortarle nada más y nada menos que veinticinco puntos.

Norris también vio reducida su ventaja respecto al neerlandés tras quedar séptimo. Andrea Stella, jefe de McLaren, no se fía para nada de Max y lanza un aviso a sus pilotos: "Cuando corres en lo más alto de la Fórmula 1, la competencia es tan reñida que simplemente no puedes permitirte errores en ningún caso".

"No tenemos que olvidar que Red Bull ganó dos carreras al comienzo de la temporada y, en todo caso, retrocedieron en términos de rendimiento. Ahora parece que han encontrado el camino de regreso. Teniendo en cuenta el campeonato de pilotos, sin duda, el margen de error se reduce aún más, pero ese es siempre el lema cuando se compite en Fórmula 1", ha reconocido el directivo italiano en unas declaraciones para 'RacingNews365'.

A pesar de la preocupación que muestra McLaren, Verstappen aún está a 44 puntos de distancia de Norris y a 69 de Piastri. Con siete grandes premios por disputarse, el neerlandés, si quiere optar al título, no puede fallar y esperar a que los 'papaya' sean víctimas de la mala fortuna.