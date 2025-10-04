Ahora

"No somos lo suficientemente rápidos"

El error garrafal de Aston Martin en la clasificación de Singapur: "Hicimos el coche más lento"

Fernando Alonso no ha dudado en señalar la decisión de su escudería antes de comenzar la clasificación del Gran Premio de Singapur.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

No ha estado fino Aston Martin este sábado. Después de un buen comienzo de fin de semana en Singapur, donde, durante los Libres 1 y 2, Fernando Alonso logró la primera y cuarta posición, en 'qualy' se han quedado bastante lejos de estos resultados.

Si bien es cierto que Aston Martin tiende a estar más arriba al comienzo del fin de semana e ir bajando según el resto de equipos van conociendo la pista, lo cierto es que parece que en Singapur se han pasado de frenada y han cometido un error.

El propio Fernando Alonso lo comentó en unas declaraciones recogidas por el 'Diario AS', en las que no da crédito a la decisión del equipo: "Cambiamos cosas del setup e hicimos el coche más lento. No somos lo suficientemente rápidos como para estar en los puntos".

Y es que parece que Aston Martin decidió levantar las alturas de su monoplaza justo antes de la 'qualy', llegando a ciegas a la clasificación. A pesar de ello, Fernando Alonso ha logrado ocupar la 10ª plaza, llegando a la Q3 y con opciones de puntos el domingo.

Las 6 de laSexta

  1. Esperanza en Gaza por el plan de Trump: "Estamos hartos del hambre, nos alegra que termine la guerra"
  2. Montero habla de "colapso del sistema sanitario" tras las agónicas esperas de las víctimas del cribado de cáncer de mama
  3. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  4. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo
  5. La abolición de la prostitución, a debate: "Me convertí en un objeto sexual por 150 euros la hora"
  6. Ocho heridos, tres de ellos graves, tras la explosión de una embarcación en el puerto deportivo de Fuengirola