El error garrafal de Aston Martin en la clasificación de Singapur: "Hicimos el coche más lento"

Fernando Alonso no ha dudado en señalar la decisión de su escudería antes de comenzar la clasificación del Gran Premio de Singapur.

No ha estado fino Aston Martin este sábado. Después de un buen comienzo de fin de semana en Singapur, donde, durante los Libres 1 y 2, Fernando Alonso logró la primera y cuarta posición, en 'qualy' se han quedado bastante lejos de estos resultados.

Si bien es cierto que Aston Martin tiende a estar más arriba al comienzo del fin de semana e ir bajando según el resto de equipos van conociendo la pista, lo cierto es que parece que en Singapur se han pasado de frenada y han cometido un error.

El propio Fernando Alonso lo comentó en unas declaraciones recogidas por el 'Diario AS', en las que no da crédito a la decisión del equipo: "Cambiamos cosas del setup e hicimos el coche más lento. No somos lo suficientemente rápidos como para estar en los puntos".

Y es que parece que Aston Martin decidió levantar las alturas de su monoplaza justo antes de la 'qualy', llegando a ciegas a la clasificación. A pesar de ello, Fernando Alonso ha logrado ocupar la 10ª plaza, llegando a la Q3 y con opciones de puntos el domingo.