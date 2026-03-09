'Sky Sports' revela qué dos motores podría utilizar Aston Martin para sustituir a Honda

El mal rendimiento del prototipo diseñado por la marca japones ha hecho saltar todas las alarma. Es por ello que no se descarta ninguna posibilidad, incluso que Aston se vea obligado a romper con Honda.

Cómo era de espera, Fernando Alonso ha vivido un primer Gran Premio de 2026 desastroso. El asturiano tuvo que abandonar dos veces en Australia aunque eso le valió incluso para dejar una salida espectacular en la que superó a varios rivales.

Alcanzado el primer tercio de la carrera, retiró el coche, como ya se preveía. Todo en unas semanas en las que la tensión entre la escudería y Honda, fabricante del motor del Aston, está yendo a más por el pobre rendimiento que ha dado el prototipo presentado por la marca japones.

La sensación es que Aston Martin deberá 'aguantarse' y soportar la cruda realidad. Sin embargo, una información de 'Sky Sports' revela que la escudería podría incluso estudiar la posibilidad de 'romper' con Honda y buscar otro fabricante que pueda dar el rendimiento esperado.

Desde el medio británico apuntan a las opciones son o bien solicitar un motor a Red Bull o acudir a Audi. La opción del volver al motor Mercedes ya es algo que descartó por completo la propia marca alemana hace unos días.

A pesar de estas alternativas que podría estar barajando Aston, cabe destacar que la ruptura con Honda sería muy complicada en plena de temporada y que, con vistas a 2027, se podría producir con algo más de posibilidad pero teniendo en cuenta también lo difícil que sería romper un contrato de tal magnitud.

Sin embargo, existe un precedente. Cuando Alonso vivía su segunda etapa como piloto de McLaren, la escudería británica rompió con Honda tras tres años (teniendo cuatro de contrato) para firmar por Renault. Un cambio que tampoco dio sus frutos.