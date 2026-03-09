El precio del petróleo se dispara y supera la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022

El dato El Brent ha subido hasta un 29% y el WTI hasta un 31%. Los futuros del crudo Brent subían hasta los 117,65 dólares por barril, quedándose cerca de registrar el mayor aumento de precio de la historia en un solo día.

Los precios del petróleo han experimentado un aumento significativo, superando el 25%, debido a la reducción de suministros por parte de los principales productores y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, clave para el transporte de crudo. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad marítima, afectando especialmente a los compradores asiáticos. Los futuros del crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI) han alcanzado niveles históricos, con predicciones de aumentos adicionales. La situación podría prolongar los altos precios del combustible, incluso si el conflicto se resuelve rápidamente, debido a las interrupciones logísticas y daños en infraestructuras.

Los precios del petróleo han subido más de un 25% este lunes, alcanzando sus niveles más altos desde mediados de 2022, debido a que algunos de los principales productores redujeron los suministros y el temor a interrupciones prolongadas del transporte marítimo se apoderó del mercado debido a la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los mercados energéticos están agitados debido a la crisis que se desarrolla en torno al Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las interrupciones en el movimiento de buques cisterna y los crecientes riesgos de seguridad ya han ralentizado la actividad naviera, dejando a los compradores asiáticos especialmente vulnerables dada su gran dependencia del crudo de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent han llegado a subir 24,96 dólares, o un 27%, hasta los 117,65 dólares por barril, en camino de registrar el mayor aumento de la historia en un solo día, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subían 25,72 dólares, o un 28,3%, hasta los 116,62 dólares.

El WTI subió un 31,4%, alcanzando un máximo de la sesión de 119,48 dólares por barril el lunes, mientras que el Brent llegó a subir hasta un 29%, hasta los 119,50 dólares por barril. Antes del alza del lunes, el Brent ya había subido un 27% y el WTI un 35,6% la semana pasada.

"A menos que se reanude pronto el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz y se alivien las tensiones regionales, es probable que persista la presión alcista sobre los precios", declaró Vasu Menon, director general de estrategia de inversión de OCBC en Singapur. Irak y Kuwait han comenzado a reducir la producción de petróleo, sumándose a las reducciones previas de gas natural licuado (GNL) de Qatar, ya que la guerra bloqueó los envíos desde Oriente Medio. Los analistas prevén que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también tendrán que recortar la producción pronto, al agotar sus reservas de petróleo.

Especial atención al posible cierre de pozos petroleros

Otro factor que impulsa los precios es el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán, en reemplazo de su padre, Alí ​​Jamenei, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

"Con el nombramiento del hijo del difunto líder como nuevo líder de Irán, el objetivo del presidente estadounidense Donald Trump de un cambio de régimen en Irán se ha vuelto más difícil", declaró Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities. "Esa perspectiva aceleró las compras, ya que se espera que Irán continúe con el cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques a las instalaciones de otros países productores de petróleo, como se vio la semana pasada", afirmó, prediciendo que el WTI podría subir a 120 y luego a 130 dólares por barril en un período relativamente corto.

La guerra podría dejar a consumidores y empresas de todo el mundo enfrentando semanas o meses de precios de combustible más altos, incluso si el conflicto, que ya dura una semana, termina rápidamente, ya que los proveedores lidian con instalaciones dañadas, interrupciones logísticas y mayores riesgos para el transporte marítimo.

"La próxima señal de alerta será si finalmente se llega al punto en que tengan que empezar a cerrar pozos petroleros, lo que no solo afecta aún más la producción, sino que también retrasa la respuesta una vez que el conflicto se alivie. Esto potencialmente mantendría esos precios por mucho más tiempo", afirmó Daniel Hynes, estratega senior de materias primas de ANZ. La producción petrolera iraquí de sus principales yacimientos del sur ha caído un 70%, a tan solo 1,3 millones de barriles diarios, debido a la imposibilidad del país de exportar petróleo a través del Estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán, informaron el domingo tres fuentes de la industria. El almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad máxima, según un funcionario de la estatal Basra Oil Company.

Liberar reservas de petróleo para estabilizar los precios

La Corporación Petrolera de Kuwait comenzó a reducir la producción de petróleo el sábado y declaró fuerza mayor en los envíos, aunque no especificó cuánta producción suspendería.

Los ataques iraníes a la infraestructura petrolera en la región han continuado. La Oficina de Medios de Fujairah informó que se produjo un incendio en la zona petrolera de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, a causa de la caída de escombros, sin que se reportaran heridos. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó el domingo que interceptó un dron que se dirigía al yacimiento petrolífero de Shaybah.

El ejército israelí ha amenazado con matar a cualquier sustituto del fallecido Ali Jamenei, mientras que Trump afirmó que la guerra podría terminar solo una vez que el ejército y los gobernantes de Irán hayan sido aniquilados. Mientras tanto, ante el alza de los precios del petróleo, el líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, instó a Trump a liberar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

"El presidente Trump debería liberar petróleo de la SPR ahora para estabilizar los mercados, reducir los precios y detener la crisis de precios que las familias estadounidenses ya están sintiendo debido a su guerra imprudente", declaró Schumer.

