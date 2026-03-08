Trump estudia enviar a las fuerzas especiales de EEUU a Irán para confiscar su uranio

Los detalles Aunque ha afirmado que tendría que tener una "muy buena razón" para enviar tropas terrestres a Irán, Bloomberg News apunta que está estudiando esa posibilidad.

Donald Trump ha manifestado que necesitaría una "muy buena razón" para enviar tropas a Irán, y la posibilidad de obtener el uranio enriquecido iraní podría justificar dicha acción. El presidente estadounidense ha reiterado su compromiso de impedir que el régimen ayatolá adquiera un arma nuclear, lo que podría llevarlo a desplegar fuerzas especiales para confiscar la media tonelada de uranio que se estima posee Irán. Aunque Trump había afirmado que solo actuaría con un motivo contundente, Bloomberg News informa que está considerando esta operación, a pesar de las dificultades logísticas y el secretismo del régimen iraní sobre la ubicación del uranio.

El presidente de Estados Unidos ha repetido en varias ocasiones que no va a permitir que el régimen ayatolá tenga un arma nuclear. Y, para cerciorarse de ello, podría enviar tropas al territorio iraní para quitarle la media tonelada de uranio que se calcula que tiene el régimen.

Según ha informado Bloomberg News, el republicano está sopesando la posibilidad de desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para confiscar el uranio iraní de grado casi explosivo.

Eso a pesar de que había asegurado que tendría que haber un buen motivo para desplegar sus soldados en el territorio: "Tiene que haber una muy buena razón, y si la hubiera, quedarían tan diezmados que no podrían luchar por tierra".

Ahora bien, esta posible operación especial que plantea muchas dudas. EEUU ya atacó el pasado junio las instalaciones nucleares de Irán y las habría dejado muy dañadas.

Además, tampoco sabe dónde está ese uranio enriquecido. El secretismo del régimen es total y se cree que el uranio pueda estar en túneles subterráneos prácticamente inaccesibles.

Y luego tendría que ver cómo llega hasta él para sacarlo todo o para destruirlo allí mismo. Entrar en Irán es muy difícil por las dos cadenas montañosas que rodean el país. Una operación especial con tropas podría llevar meses.

