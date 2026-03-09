El FMI dibuja un crudo escenario económico por la guerra en Irán y advierte a los gobiernos: "Prepárense para lo impensable"

Un vehículo en llamas tras un ataque reportado a tanques de combustible de Shahran, durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

¿Qué ha dicho? La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pide a los países centrarse "en lo que pueden controlar", utilizar el margen de maniobra con el que cuenten cuando sea necesario y, sobre todo, les insta a ser ágiles.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a los gobiernos a prepararse para lo impensable debido a la nueva crisis económica provocada por el conflicto en Oriente Próximo. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, aconsejó a los responsables políticos centrarse en lo que pueden controlar, invirtiendo en instituciones sólidas y políticas que fortalezcan el crecimiento económico. Además, recomendó utilizar y reponer el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario. El FMI está recopilando datos sobre el impacto del conflicto y publicará un análisis detallado en sus próximas perspectivas económicas. Un aumento del 10% en los precios del petróleo podría incrementar la inflación mundial y reducir el crecimiento del PIB.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a los gobiernos de los países que se preparen para lo impensable en el marco de la nueva crisis que golpea a la economía mundial por el conflicto desatado en Oriente Próximo, cuyo impacto espera analizar con mayor detalle en sus próximas perspectivas macroeconómicas, que serán publicadas a mediados de abril.

"Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello", ha advertido este lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una conferencia en Tokio.

En este sentido, la economista búlgara ha instado a los países a centrarse "en lo que pueden controlar", para lo que recomienda invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado; utilizar el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario y asegurarse de reponerlo; y, sobre todo, ser ágiles.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos

En cualquier caso, Georgieva ha subrayado que la institución internacional está recabando datos sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo para evaluar su impacto en los países miembros, por lo que el FMI publicará un análisis minucioso junto en sus 'Perspectivas de la Economía Mundial'.

Como regla general, ha recordado, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0,1% al 0,2% en el crecimiento del PIB mundial.

Mientras tanto, las bolsas se desploman y el petróleo se dispara

La semana ha comenzado con los precios del petróleo subiendo más de un 25%, alcanzando sus niveles más altos desde mediados de 2022, debido a que algunos de los principales productores redujeron los suministros y el temor a interrupciones prolongadas del transporte marítimo se apoderó del mercado debido a la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los mercados energéticos están agitados debido a la crisis que se desarrolla en torno al Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las interrupciones en el movimiento de buques cisterna y los crecientes riesgos de seguridad ya han ralentizado la actividad naviera, dejando a los compradores asiáticos especialmente vulnerables dada su gran dependencia del crudo de Oriente Medio.

El precio del petróleo se dispara y supera la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022

Los futuros del crudo Brent han llegado a subir 24,96 dólares, o un 27%, hasta los 117,65 dólares por barril, en camino de registrar el mayor aumento de la historia en un solo día, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subían 25,72 dólares, o un 28,3%, hasta los 116,62 dólares. El WTI subió un 31,4%, alcanzando un máximo de la sesión de 119,48 dólares por barril el lunes, mientras que el Brent llegó a subir hasta un 29%, hasta los 119,50 dólares por barril. Antes del alza del lunes, el Brent ya había subido un 27% y el WTI un 35,6% la semana pasada.

Mientras tanto, el Ibex 35 ha abierto este lunes con una fuerte caída del 3,17%, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año son ya del 4,35%. Las principales bolsas europeas anticipaban una apertura con fuertes caídas, superiores al 2%, ante la escalada del precio del petróleo.

En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street también adelantan una sesión bajista, con caídas del 1,7% en el caso de Dow Jones de Industriales y del 1,6% en el del S&P y el tecnológico Nasdaq. Y ello después de que en Asia, el Nikei de Tokio registre a esta hora un desplome superior al 5%. La Bolsa de Shanghaí baja el 0,52% y el Hang Seng de Hong Kong el 1,48%.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.