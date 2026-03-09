Un juez admite la segunda querella por agresión sexual presentada contra Errejón

Los detalles Un juez de Violencia contra la Mujer ha incoado diligencias por la segunda querella por agresión sexual presentada contra Íñigo Errejón, según fuentes de la acusación a laSexta.

Un juzgado de Violencia contra la Mujer en Madrid ha admitido la denuncia de una mujer contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual en octubre de 2021. Esta es la segunda denuncia contra Errejón, tras la presentada por la actriz Elisa Mouliaá. La denunciante afirma que Errejón la agredió sexualmente en un local de Móstoles y posteriormente en su domicilio, bajo presión y consumo de alcohol y drogas. La defensa de la mujer, representada por el abogado Alfredo Arrién, atribuye a Errejón dos delitos de agresión sexual. La denunciante solicita ser considerada testigo protegida en el proceso judicial.

Un juzgado madrileño de Violencia contra la Mujer ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, la presunta víctima describe tres agresiones sexuales que habría cometido el exdiputado. La primera, según expone la denuncia, habría tenido lugar en el baño de un local de Móstoles el 16 de octubre de 2021, ocho días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá.

La mujer estaba en una boda y Errejón le habría pedido un taxi para que le acompañara a una fiesta que se estaba celebrando en ese local. La mujer accedió y, una vez dentro del local, consumieron alcohol y drogas. En los baños del local, Errejón "insistió" en que la denunciante le practicara una felación. "En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína -sustancia que ambos inhalaron- la denunciante accedió de manera renuente", recoge el escrito.

Según la denuncia, ambos mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa del expolítico. Así, tanto en el trayecto como en el piso de Errejón, este la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor". En la vivienda, aunque ella se había negado a la penetración sin protección, Errejón la habría penetrado vaginalmente.

En un momento dado, añade en su relato, Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello. Tras esto, explica que se fue del domicilio. Luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar más con él. Tras estos hechos, apunta que sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

La defensa atribuye a Errejón dos delitos de agresión sexual

En la denuncia interpuesta ante los Juzgados De Violencia Sobre La Mujer de Madrid, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

La mujer está representada por el letrado Alfredo Arrién, mismo abogado que defiende a la actriz Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

En la denuncia, el abogado atribuye a Errejón dos delitos de agresión sexual (con violencia al ser los hechos anteriores a la ley del solo sí es sí) y pide que la denunciante tenga la consideración de testigo protegida. Así, la identidad de la denunciante será revelada cuando sea llamada a declarar por el juez instructor.

