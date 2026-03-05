Márquez se pronuncia sobre la posible llegada de Acosta a Ducati: "Tiene todo el talento..."

Marc Márquez habla en 'Jugones' de la posibilidad de compartir equipo con Pedro Acosta: "Es el líder de la nueva generación".

Suena con mucha fuerza en el paddock de MotoGP que Pedro Acosta podría llegar a Ducati para ser compañero de Marc Márquez. Y el de Cervera lo entendería. Dice que es el futuro de la competición y que toda la parrilla se está fijando en él.

Así se lo dice a Álvaro Jiménez en 'Jugones': "Lógicamente Pedro es uno de los pilotos más buscados de la parrilla. Es el líder de la nueva generación".

"Tiene todo el talento y todas las manos para hacerlo. No hay nada oficial, respeto mucho a Pecco Bagnaia", dice el piloto de Ducati.

Pero él piensa en sí mismo y en el rendimiento de su Ducati: "Yo lo que busco es una moto para mí y luego ya veremos".

En el Gran Premio de Tailandia, en la primera cita del año, ya protagonizaron una intensa lucha que se podría repetir en este mundial de 2026 incluso por el título.