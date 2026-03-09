Brutal 'palo' de Russell a Norris tras el GP de Australia: "Si hubiera ganado la carrera..."

El piloto británico ha respondido duramente a su compatriota recordando las "ventajas" que tenía McLaren en la anterior generación de coches en comparación con Mercedes.

El GP de Australia ha dejado a muchos pilotos de la parrilla con mal sabor de boca, excepto para los de Mercedes y Ferrari. George Russell y Kimi Antonelli se llevaron el primer y segundo puesto, respectivamente, para comenzar el curso con buen pie.

Por su parte, los de Maranello sellaron una tercera y cuarta posición dejando buenas sensaciones para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pese a no estar satisfechos.

Sin embargo, no todo el mundo acabó la carrera con una sonrisa. Lando Norris fue muy crítico en zona mixta a la hora de hablar sobre el desarrollo del Grand Premio y el nuevo reglamento. "No sé, simplemente no es tan divertido como el año pasado, pero es lo que hay y creo que hoy lo hemos aprovechado al máximo", confesaba el vigente campeón.

"Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena. No es una situación agradable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace de forma aleatoria", continuó resaltando el británico antes de asegurar que este tipo de carreras no son para él.

Pese a que las críticas hacia el nuevo reglamento cada vez aumentan más entre los pilotos, los que han comenzado el calendario de forma exitosa no son tan reacios a él.

Este es el caso de Russell, quien ha respondido a las quejas de Norris. "Bueno, si hubiera ganado la carrera, probablemente diría algo diferente", replicó el ganador del primer GP del año sobre su compatriota.

"Todavía recuerdo lo rígida que era la generación anterior de coches de carreras, cómo los coches tocaban fondo constantemente. Todos teníamos problemas de espalda, por eso se quejaban los pilotos. McLaren nos dijo que no tenían ese problema. Al final, cada uno solo mira por sí mismo, todos somos egoístas", concluyó el piloto de Mercedes, destacando el cambio de escudería como líder de la clasificación.