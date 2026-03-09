Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre

Mojtaba Jamenei, junto a su padre, Alí Jamenei; a la izquierda en una foto institucional; a la derecha en un dibujo

Es el segundo hijo de Jamenei, superviviente del ataque en el que murieron su padre, Alí Jamenei, pero también su madre y su esposa. Aunque ha mantenido perfil bajo hasta ahora, se espera que continúe con la línea dura de su padre.

"Los representantes de la Asamblea de Expertos han elegido y presentado al ayatolá Sayyid Motjaba Hosseini Jamenei —que Dios lo proteja— como tercer líder de la sagrada República Islámica de Irán, en virtud del artículo 108 de la Constitución": con estas palabras, Teherán daba a conocer el nombre de quien ha sido señalado para suceder a Ali Jamenei, asesinado durante el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La elección del nuevo ayatolá de Irán supone un desafío directo a Donald Trump quien, igual que hizo en Venezuela —al 'permitir' la presidencia de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro—, había exigido que antes de elegir a un nuevo líder supremo el candidato contara con su beneplácito. Aunque también supone una contradicción con la ideología del país, dado que en Irán se desaprueba la sucesión hereditaria del cargo. Mojtaba Jamenei se convierte así en el tercer ayatolá de Irán, después de su padre y del ayatolá Ruholá Jomeini, que dirigió el país desde la revolución de 1979 hasta su muerte, en 1989.

¿Pero quién es Mojtaba Jamenei? Nacido cuando su padre aún estaba en la disidencia, en septiembre de 1969 en la ciudad de Mashad, es el segundo de los seis hijos de Jamenei. Estudió la educación secundaria en la escuela religiosa Alavi, de Teherán, y con 17 años participó en la guerra de Irán-Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes, aunque durante breves periodos.

En 1999, estudió en la ciudad sagrada de Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, y tiene el título religioso de hoyatoleslam, un cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del de ayatolá. Su padre tampoco era ayatolá cuando se convirtió en líder del país y en 1989, tras la muerte de Jomeini, se modificó la ley para que se permitiera su nombramiento. Hasta ese año, cuando ya tenía 30 años, no había vestido hábito religioso, y lo cierto es que se desconoce la razón por la que entró al seminario con esa edad, ya que lo habitual es hacerlo mucho antes.

Nunca ha sido electo para ningún cargo ni ha desempeñado puestos oficiales, aunque ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban "un mini líder supremo". No había hablado jamás en público sobre la posibilidad de suceder a su padre, aunque su nombre sí ha surgido recurrentemente en los últimos años, en las conversaciones y especulaciones sobre la posible sucesión de Jamenei, quien sí ejerció como presidente de Irán durante ocho años, bajo las órdenes de Jomeini, antes de asumir el cargo como líder máximo de Irán. Ahora, su elección podría despertar recelos en el país, porque supone instaurar una dinastía que recuerda a la monarquía de los Pahlaví, derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el "poder detrás de las túnicas" y "un líder y gestor capaz y enérgico". Sin embargo, públicamente es bastante 'desconocido': ha mantenido siempre un perfil bajo, sin discursos ni sermones, y muchos iraníes incluso desconocen su voz. Los analistas apuntan a que el nombramiento de Mojtaba Jamenei supone un portazo a cualquier aperturismo y por tanto a la posibilidad de una salida negociada con Estados Unidos, al menos a corto plazo.

Mojtaba Jamenei se casó en 2004 con Haddad Adel, hija de Gholam-Ali Haddad Adel, expresidente del parlamento iraní (2004-2008), con quien tuvo tres hijos. Ella sí falleció en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el mismo en el que murieron también Alí Jamenei y su esposa, Mansureh Joyasteh Bagerzadeh.

El propio Mojtaba Jamenei está en las listas de sanciones de Estados Unidos: el Tesoro estadounidense lo define como colaborador estrecho con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (CGRI-FQ) y la fuerza de resistencia Basij para "impulsar las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre". Ambas están consideradas como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Según varios medios occidentales, Mojtaba Jamenei tiene miles de millones de dólares así como propiedades de lujo en varios países, siempre a través de testaferros.

Su papel en la represión de las protestas de Irán

Aunque en la sombra, se le atribuye un rol para garantizar la victoria del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, según los partidos reformistas que denunciaron fraude electoral. También se le atribuye haber influido en la represión de las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico. Esas protestas reivindicativas bajo el eslogan 'Mujer, vida, libertad' fueron aplastadas con una represión estatal que causó al menos 500 muertos.

En noviembre de 2019, Mojtaba Jamenei fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jamenei sancionadas por el Gobierno de Donald Trump "por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. Ahora, como nuevo líder supremo, es la máxima autoridad política del país con la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de los más altos cargos del país, entre ellos los militares.

Pero desde exterior y desde la oposición reformista siempre lo han señalado por la represión violenta de la disidencia y por utilizar la fuerza Basij para perseguir a manifestantes pacíficos durante las protestas de 2009. Los Basij han sido utilizados recurrentemente contra las sucesivas protestas y en particular en la oleada de manifestaciones que comenzó a finales de diciembre y que se habrían cobrado miles de vidas, según organizaciones de derechos humanos.

¿Quién ha elegido a Mojtaba Jamenei?

El órgano encargado de seleccionarlo es la Asamblea de Expertos de Irán, formada por 88 miembros del clero chií, representantes de las distintas regiones del país. La sede de la Asamblea de Expertos ha sido uno de los objetivos de la campaña de bombardeos estadounidense-israelí. Mientras la Asamblea elegía al nuevo líder, el poder estaba en manos de un triunvirato formado por el miembro del ala dura Alireza Arafi, el ultracoservador Gholamhossein Mohseni-Ejei y el presidente del país, Masud Pezeshkian.

