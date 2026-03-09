La OTAN derriba un nuevo misil balístico iraní sobre el espacio aéreo de Turquía

El contexto El pasado miércoles, Turquía logró interceptar un misil iraní después de que el sistema Patriot español detectase y previniese, según la jerga militar, a las fuerzas estadounidenses allí presentes, que fueron las encargadas de derribar el artefacto.

Las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental han derribado un segundo misil balístico disparado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco, según informó el Ministerio de Defensa turco. Este incidente se suma a otro similar ocurrido la semana pasada, cuando un misil iraní fue interceptado por una unidad española de la OTAN. En respuesta, Turquía ha desplegado seis cazas F-16 y sistemas de defensa aérea en el norte de Chipre para reforzar la seguridad. Europa intensifica sus despliegues militares en la región tras un ataque con dron en una base británica en Chipre.

En un comunicado, el ministerio indicó que algunas piezas de munición cayeron en la provincia de Gaziantep y que no hubo víctimas en el incidente.

Desde Ankara insisten en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país, pidiendo a todos los actores "prestar atención a las advertencias de Turquía" en este sentido.

Según el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, los impactos de este lunes se registraron en el municipio de Sahinbey, adyacente a la ciudad de Gaziantep, a unos 150 kilómetros al este de Adana.

El pasado miércoles, un misil iraní que iba a caer sobre Turquía fue detectado por una unidad española de la OTAN a través del sistema Patriot que detectó y previno, según la jerga militar, a las fuerzas de Estados Unidos, que finalmente derribaron el artefacto con un destructor, según pudo confirmar laSexta.

Se trata de una maniobra habitual en las misiones de la OTAN, en las que están España, EEUU y muchos otros países. En el contexto actual, sin embargo, se ha convertido en noticia por la situación en la región desde que el sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

Los soldados españoles vieron que el misil (el primero, recordemos) había cruzado ya Irak y Siria y estaba a punto de hacer que todo escalara más al llegar hasta Turquía, ante lo que avisaron a los militares estadounidenses, que lo derribaron.

Seis cazas y sistemas de defensa aérea enviados a Chipre

La OTAN ha reiterado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región. La organización trasatlántica ha reforzado su defensa contra misiles balísticos a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Este lunes, Turquía ha desplegado seis cazas F-16 y sistemas de defensa aérea en el norte de Chipre para reforzar la seguridad de la comunidad turca, según informó previamente el Ministerio de Defensa. Las potencias europeas han tomado medidas para intensificar los despliegues militares en la isla desde que un dron impactase en la base aérea británica de Akrotiri en Chipre la semana pasada.

"En el contexto de los últimos acontecimientos en nuestra región, seis cazas F-16 y sistemas de defensa aérea se han desplegado hoy en la República Turca del Norte de Chipre", declaró el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

