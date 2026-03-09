Honda responde a los rumores que dicen que Aston Martin se plantea romper el contrato

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

El director ejecutivo de Honda, Ikuo Takeishi, dice que no ha oído nada sobre esos rumores: "Nos centramos en garantizar la fiabilidad y mejorar el rendimiento".

¿Se plantea Aston Martin romper el contrato con Honda ante el desastre de sus motores? Es un rumor que corre por el paddock de la Fórmula 1 desde que se supo que el AMR26 no será ni competitivo ni fiable. Sufrirán, y mucho, en la primera mitad de la temporada y no se sabe cuánto podrán mejorar.

Ikuo Takeishi, director ejecutivo de Honda, ha asegurado en palabras que recoge 'Motor.es' que él no ha escuchado nada de esos rumores: "No he oído nada directamente al respecto".

"Queremos garantizar la fiabilidad y mejorar el rendimiento. En eso nos queremos centrar...", dice uno de los grandes jefes de los motores Honda.

Ha reconocido que ha habido mucho cambio de personal desde que dejaron de trabajar con Red Bull: "Es cierto que, tras el cese del desarrollo a finales de febrero de 2022, muchos miembros del personal de Sakura se marcharon a otros departamentos. Desde entonces, hemos recuperado a un número significativo de miembros de la anterior generación. También hemos incorporado nuevos talentos".

"En cuanto al total de personal, hemos reunido una cantidad cercana a la de la generación anterior. Sin embargo, debo admitir que nos llevó algún tiempo alcanzar la cifra actual", responde el japonés.

Honda asume así el 'palo' que recibió de Adrian Newey en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia. El ingeniero desveló que se enteraron de esos cambios de personal en un viaje a la fábrica en el mes de noviembre del año pasado, cuanto todo debía estar preparado para la temporada de la F1.