Los resultados de las elecciones en Colombia llevan a Petro a controlar el Senado y eleva al uribismo en la oposición

Pacto Histórico, el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha alzado este domingo como el más votado en el Senado, reuniendo algo menos del 23% de los votos, unos siete puntos por encima de la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe, Centro Democrático, según los datos preliminares. Los dos partidos han demostrado ser los que cuentan con más apoyo entre el electorado colombiano, al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado, la Cámara de Representantes y en las consultas presidenciales.

Con más de 4,4 millones de votos, un 22,7% del total de los emitidos, Pacto Histórico será el mayor grupo de la Cámara Alta (Senado), seguido por Centro Democrático, que suma un 15,6%, algo más de 3 millones de votos, según los resultados preliminares publicados por la Registraduría colombiana. Con esto, Pacto Histórico tendrá unos 25 escaños, mientras que el uribismo se quedaría con 17, según los datos provisionales. Y aunque no participó en la consulta de la izquierda, el resultado de esa instancia muestra que su candidato presidencial, el senador Iván Cepeda, no tiene rivales de peso en ese sector político.

Les siguen el Partido Liberal, con un 11,7%; Alianza por Colombia (centro), con un 9,8%, y el Partido Conservador, con un 9,6%. Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación. "Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta que se disputará el próximo 31 de mayo, al comentar el salto del Pacto Histórico, de 20 a 25 senadores.

El uribismo sale fortalecido en estas elecciones

El Centro Democrático, por su parte, ocupó el segundo lugar en el Senado y volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto puesto en las elecciones legislativas de 2022. Pese a que mejoró su representación en el Senado al pasar de 13 a 17 senadores, el Centro Democrático no logró elegir a su fundador y líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que ocupaba el renglón 25 de su lista. El uribismo también salió fortalecido de la jornada luego de que la senadora Paloma Valencia ganara con más de 3,2 millones de votos y por abrumadora mayoría 'La gran consulta por Colombia', con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales.

"El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos (entre los candidatos) que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor", manifestó Valencia en un discurso tras la victoria.

Durante la jornada, los colombianos eligieron también a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como candidata de la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', una coalición de centro, con más de 572.000 sufragios. Entre tanto, el exsenador Roy Barreras representará a la coalición izquierdista 'Frente por la vida' al haber sumado más de 250.000 votos este domingo.

Los partidos sin representación

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC. Comunes tuvo en los dos últimos periodos (2018-2022 y 2022-2026), diez escaños adjudicados a dedo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, beneficio otorgado por el acuerdo de paz de 2016, sin necesidad de elección popular, que termina este año.

Para continuar con representación legislativa, el partido bajó a la arena política y debía obtener este domingo al menos un escaño para mantener su personería jurídica (registro legal), un reto que no era sencillo por su escaso apoyo popular. Ahora hay incertidumbre sobre su futuro. En cuanto a la Cámara de Representantes, el panorama es incierto ya que el sistema de conteo es más complejo porque la votación se realiza por circunscripciones territoriales, a diferencia del Senado que se contabiliza en una sola votación a nivel nacional. Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores de la jornada en la Cámara Baja, según los primeros resultados divulgados por la Registraduría nacional, entidad que organiza los comicios.