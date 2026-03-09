"El más joven de la historia en...": la frase que resume la grandeza de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz como "el más joven de la historia en ganar los 4 grandes"

El tenista español ha presumido en su cuenta de Instagram de una bolsa de entrenamiento de Nike con una inscripción en la que pone: "El más joven de la historia en ganar los 4 grandes".

Carlos Alcaraz ya es historia del tenis. El tenista español ya ha roto prácticamente todos los récords a sus 22 años. Con siete Grand Slams y decenas de trofeos más, este 2026 se ha convertido en el tenista más joven en ganar el Career Grand Slam, un logro que muy pocos tienen.

Su triunfo en el Open de Australia constituyó tal hazaña, y ahora durante el Masters 1000 de Indian Wells, el de El Palmar presume de ello. "El más joven de la historia en ganar los 4 grandes", reza la inscripción en su bolsa de entrenamiento.

En una historia que ha subido a su cuenta de Instagram, Carlos ha presumido un regalo que le ha hecho Nike, patrocinador del tenista. En concreto, junto a unas zapatillas, el murciano ha mostrado su nueva bolsa para entrenar con dicha frase que resume su grandeza.

Ahora, en el primer Masters 1000 del calendario, Alcaraz busca ampliar su ventaja sobre Sinner en el ranking ATP y seguir conservando su imbatibilidad mientras acumula más semanas como el número uno del mundo.

Para ello, este martes afrontará su próximo partido en Indian Wells contra Arthur Rinderknech a las 02:00 hora española. En caso de proclamarse vencedor del duelo, su futuro rival saldrá del enfrentamiento entre Valentin Vacherot y Casper Ruud.