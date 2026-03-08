Irán desafía a Trump y nombra al hijo de Jamenei como nuevo líder supremo

Los detalles Pese a que la ideología ayatolá no apoya la sucesión hereditaria, Mojtaba Jamenei cuenta con un gran número de seguidores dentro de la Guardia Revolucionaria y en la aún influyente oficina de su difunto padre.

Irán ya tiene a su nuevo líder supremo. Desafiando tanto a Estados Unidos como a Israel, será el hijo de Ali Jamenei, Mojtaba, el que sucederá a su padre al frente del régimen iraní.

La Asamblea de Expertos de Irán lo ha nombrado este domingo en reemplazo de su padre, según informaron varios medios estatales.

Mojtaba, un clérigo de rango medio con estrechos vínculos con la poderosa Guardia Revolucionaria, había sido considerado durante mucho tiempo por elementos de la clase dirigente iraní como un posible sucesor de su padre, quien fue asesinado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Una decisión que, pese a que contradice la ideología ayatolá (desaprueban la sucesión hereditaria), ha sido tomada dado el gran número de seguidores dentro de la Guardia Revolucionaria con los que cuenta Mojtaba y en la aún influyente oficina de su difunto padre.

Además, esta elección supone enviar un mensaje claro a Estados Unidos e Israel. Pocas horas antes de anunciar el relevo de Jamenei, Donald Trump había avisado de que fuera quien fuera el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC. "Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

También Israel había seguido la misma línea señalando que quien fuera el nuevo líder supremo iba a ser, de nuevo, su "objetivo". Así que, con Mojtaba Jamenei, Irán hace oídos sordos a las amenazas y manda un mensaje a los dos países.

El hijo del ayatolá que asume el poder

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, el clérigo de 56 años asume el cargo de líder supremo.

Mojtaba sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.

Desde entonces no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en actos públicos y, de hecho, nunca ha sido electo para ningún cargo ni ha desempeñado puestos oficiales. Sí ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban "un mini líder supremo".

Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas.

Estudió en la también sagrada Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, y ha alcanzado el título religioso de hoyatoleslam, cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del de ayatolá.

Con 17 años participó en la guerra de Irán-Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes. Con su papel entre las sombras en la oficina de su padre, se le atribuye un rol esencial para garantizar la victoria del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, según los partidos reformistas que denunciaron fraude electora.

También se le atribuye haber influido en la represión de las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico.

