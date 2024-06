Pierre Gasly ya sabe que, en caso de seguir en Alpine, no tendrá a Esteban Ocon como compañero de equipo. El 31, señalado por otros como Sergio Pérez y Fernando Alonso por su agresiva conducta con quien pilota su mismo coche, no tendrá oferta de renovación alguna y tendrá que buscarse la vida para seguir en la F1.

Todo tras lo sucedido en Mónaco. Tras la gota que ha colmado el vaso en Francia. Porque después de maravillas como Hungría y Brasil, las dos ante Alonso, en Mónaco se graduó con un incidente que hizo estallar a su jefe, Bruno Famin. En la primera vuelta puso en peligro la prueba de Gasly y acabó con la suya propia por una acción cuando menos optimista.

Y por más que pidió disculpas está fuera. Pudo haber sido peor, pues incluso desde Reino Unido se especuló con que para Canadá ya ni estuviera en el equipo. En los Libres 1, de hecho, será Jack Doohan quien ocupe volante en Alpine.

"Diga lo que diga..."

Gasly, en rueda de prensa, dejó claro que afectado, lo que se dice afectado, no está: "A mí esto no me afecta. Mi posición está clara".

"No tengo nada que decir sobre mi futuro. Cuando haya algo que anunciar ya os contaré lo que sea", dice.

Luego, tema Ocon: "Me estoy tomando un tiempo para pensar. Sé que diga lo que diga vais a sacar punta a todo..."

"Tenemos una larga historia"

Porque necesitó una pausa para responder cuando le preguntaron que cómo era Ocon como compañero, pero insinúa que incluso pudo ser peor: "Viendo cómo empezamos nuestra relación ha sido bueno".

"Entre nosotros hay una larga historia... pero creo que en este año y medio hemos podido cooperar de buena manera. Es algo que hay que decir", cuenta.

Pero claro, al final todo cae por su propio peso: "No ha sido fácil, desde luego. Los dos somos muy competitivos".