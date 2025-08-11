Ahora

Hay dos detenidos

Odio machista en la WNBA: arrojan juguetes sexuales en mitad de los partidos femeninos de baloncesto

El contexto Las jugadoras de la NBA femenina se han movilizado para pedir salarios justos y la caverna misógina ha respondido lanzándoles juguetes sexuales en pleno partido.

En mitad de un partido de baloncesto, un vibrador cae en mitad de la cancha. Es la última moda machista y peligrosa que está irrumpiendo en la WNBA, la NBA femenina, donde ya se han producido varios episodios en los que hombres lanzan juguetes sexuales desde las gradas, golpeando a las jugadoras y también a los aficionados.

Todo empezó después de que las jugadoras pidieran un aumento salarial y lucieran camisetas con el lema 'Pagadnos lo que nos debéis'. "Somos las que han puesto su sangre, sudor y lágrimas por el nuevo dinero que está llegando, y por eso sentimos que merecemos parte de un pastel que ayudamos a crear", explicaba la jugadora Napheesa Collier.

En solo una semana, el lanzamiento de juguetes sexuales ha ocurrido en partidos de Atlanta, Los Ángeles y Chicago. "Las personas que están haciendo esto deben rendir cuentas. No somos el blanco de bromas, ellos son el problema", ha reivindicado la entrenadora de las Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. "Esto lleva ocurriendo siglos, la sexualización de las mujeres, y esta es la última versión de eso", ha denunciado.

Uno de los objetos cayó peligrosamente cerca de Sophie Cunningham, que no dudó en enviar un mensaje en redes sociales: "Parad de arrojar dildos a la cancha... vais a lastimar a una de nosotras".

Un grupo de criptomonedas se ha atribuido la responsabilidad de algunos de estos bochornosos incidentes. Ya hay dos hombres detenidos por estos lanzamientos machistas en mitad de los partidos. Son actos deplorables y violentos que no solo buscan humillar, sino que además ponen en riesgo la integridad física de las jugadoras.

