El pésimo arranque de temporada de Alpine, que viene en tendencia negativa desde 2021, ha disparado los rumores sobre una posible venta del equipo de Fórmula 1.

De hecho, teniendo en cuenta el gran interés de Andretti en adquirir una escudería, mucho se hablaba de que esa podría ser la francesa.

Sin embargo, en una entrevista en 'Autocar', Luca de Meo, director general del Grupo Renault, ha querido zanjar cualquier duda.

"Quiero dejar esto muy claro. De ninguna manera vamos a renunciar", ha expresado el gran jefe de la marca gala.

"No es mi estilo. No venderemos ni una parte de esto. No necesitamos el dinero. Me han hecho ofertas a diestro y siniestro y luego han hablado de ello en la prensa. Pero no nos interesa. Sería estúpido, y no lo haré", ha explicado.

De Meo asume que Alpine atraviesa un mal momento, pero no por ello quiere tirar la toalla.

"No creo que merezcamos ser un equipo puntero en la actualidad, pero no estamos en la F1 para hacer turismo, así que tenemos que trabajar duro", ha zanjado.