Sergio Pérez ha conseguido su ansiada renovación con Red Bull. Más allá de posibles merecimientos o no, el piloto mexicano seguirá ocupando el segundo asiento de los de Milton Keynes hasta, al menos, la temporada 2026. Sin embargo, el de Guadalajara quiere ir más allá.

El objetivo de 'Checo' es quedarse en Red Bull hasta el final de su carrera deportiva en F1: "Mi plan era quedarme en Red Bull. Quiero terminar aquí mi carrera, es un conjunto que me ha dado mucho en mi trayectoria. Estoy muy contento y quiero dar lo mejor de mí a esta escudería".

"Creo que, como en toda negociación, siempre hay un proceso por el que pasar, que no siempre es muy agradable. Ahora podemos concentrarnos en nuestro desempeño, y creo que es lo mejor para nuestro equipo. Siempre es genial ser parte de un conjunto de regulaciones con una escudería", señalo el mexicano sobre el cambio de reglamento de 2026.

A pesar de todo, el mexicano quiere centrarse en sí mismo para conseguir mejores resultados: "Creo que lo mejor que puedo hacer es bajar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi trayectoria. Al fin y al cabo, lo único que me importa es cuando termine mi carrera.

"Lo que la gente tenga que decir o no, aprecio que todos tengan su opinión, pero, al final, estoy aquí para hacer lo mejor para mi carrera y estoy muy contento con lo que he conseguido. Me siento feliz. Una vez que se llega a un acuerdo significa que ambas partes están contentas con lo que hemos logrado, y yo estoy muy contento de seguir", concluye.