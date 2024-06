Alpine y Esteban Ocon separan sus caminos. Después de cinco años y de muchas acciones controvertidas contra sus compañeros de equipo, dejará la escudería francesa. Y asegura que la decisión no está relacionada con el choque contra Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

Pero la realidad es que los jefes de Alpine pensaron incluso en bajar de su asiento a Esteban antes del Gran Premio de Canadá de este fin de semana. Finalmente esperarán a que termine la presente temporada.

"Hemos hablado durante los últimos meses, Alpine y Renault son un grupo grande, así que no se toma una decisión por una carrera. Hemos acordado llegar al final del contrato. He pasado cinco años en este equipo, con momentos increíbles y otros duros. Pero son cinco años y en la F1 es mucho tiempo. Estoy emocionado por el desafío, por terminar por todo lo alto", se defiende Ocon.

Asegura que no hay ningún "drama" en el grupo Renault: "Hemos hablado internamente. Todo está bien, dentro del equipo no hay dramas. Como piloto, con el equipo, siempre he seguido las instrucciones que me han dado antes de una carrera. No ha habido cambios".

"Estuve en la fábrica para preparar este gran premio, y hablé con Bruno (Famin) de muchas cosas. No hay momentos incómodos, no hay daño en nuestra relación. Lo hemos hablado todo, seguimos adelante", apunta el galo, decimosexto en el mundial de pilotos.

Sobre su futuro, con la opción de Haas en el horizonte, detalla que no habrá un anuncio pronto: "Lo anunciaré cuando sea el momento. Ahora me centro en lo que pasará este fin de semana y en las próximas carreras. Es bueno correr, es lo más importante".

"Nunca se sabe en la F1, pero estoy emocionado por los desafíos del futuro y quedan 16 carreras este año, es importante hacer un buen trabajo y venir motivado como siempre he estado, y disfrutando de lo que hago. Mi objetivo es estar en la F1, eso está claro", sentencia Ocon.