Simulador 'Jugones': Alguersuari da una vuelta a Zandvoort con el Williams de Carlos Sainz

El expiloto de Fórmula 1 ha analizado el trazado del decimoquinto GP de la temporada, uno de los más técnicos de todo el mundial.

La Fórmula 1 regresa del parón veraniego con uno de los GP más complicados de la temporada. El circuito de Zandvoortes un escenario que lleva al límite a sus pilotos y este 2025 tendrá una dificultad añadida. La lluvia, previsiblemente, estará presente en las pruebas del fin de semana.

Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y colaborador de 'Jugones', ha analizado en el simulador el trazado del GP de Países Bajos con el Williams de Carlos Sainz.

El excompetidor de Toro Rosso señala la primera curva como un punto de adelantamiento en el que se debe frenar fuerte para aprovechar todo el circuito antes de llegar a una zona técnica donde destaca una curva importantísima. Se trata de una curva muy peraltada de izquierdas en la que hay que intentar salir lo más rápido posible.

Otros de los puntos señalados en el circuito es la curva con doble cambio de dirección, una maniobra difícil antes de llegar a la última curva. Un giro hacia la derecha rapidísimo, en cuarta velocidad, para superar la curva peraltada y acelerar lo antes posible para abrir el DRS y terminar la vuelta a uno de los trazados más complicados del Mundial.