Huevos, a precio de oro: su importe aumenta un 15,9% desde el inicio de 2025

Los detalles Ya no solo es que el precio haya subido alrededor de 60 céntimos por media docena de huevos, sino que desde el sector avisan que puede que su valor siga subiendo.

El precio de muchos productos alimenticios está subiendo con el paso de los meses, pero si hay uno que aumenta su valor por encima del resto son los huevos. Eso, lo que ponen las gallinas. Que no son de oro, pero su precio parece que va camino de ello.

"Estaba a 1,20 y ahora a 1,50. Han subido y mucho. Eso te digo de seis, porque el de doce ya ni te digo", comenta una mujer sobre el aumento del precio de la media docena de huevos.

Y es que no es solo cosa suya, lo dicen los datos. Su importe ha subido un 15,9% desde que empezó el año. Ahora, y en cuestión de un mes, más todavía. En laSexta lo hemos monitorizado. Mismo supermercado y mismos huevos con tres meses diferentes. En enero los pagábamos a 1,20. Este viernes nos costaban 1,80. Casi un 50% más. La subida de un mes a otro es de un 25%.

Un elemento esencial en la cesta de muchos que está empezando a dejar de serlo debido al precio al que se están situando.

Alberto Puente, encargado de un supermercado 'Don Market' en Madrid, también reconoce la subida: "La verdad es que ha ido subiendo bastante, casi un euro. La subida es, en general, en todo el sector".

Y sus predicciones de futuro son que seguirá subiendo.

