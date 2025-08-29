Sólo por detrás de McLaren: Alonso y Stroll dan la sorpresa en los libres del GP de Países Bajos

La dupla de pilotos de Aston Martin se han colocado por delante de todo el mundo salvo de los McLaren en la primera sesión de libres en Zandvoort.

Fernando Alonso y Lance Stroll han disparado la ilusión de Aston Martin en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos. El canadiense ha marcado el tercer mejor tiempo y el asturiano, el cuarto.

La dupla de pilotos de la escudería británica se ha quedado a algo más de medio segundo de McLaren aunque ha sido la mejor del 'resto' quedando por delante de los Ferrari, los Mercedes y de Max Verstappen, que ha tenido un pequeño accidente al final de la sesión.

Aún así, la nota positiva para Aston es que el rendimiento del monoplaza sigue en una dinámica ascendente tras el parón. A pesar de no haber introducido mejoras para el GP de Países Bajos, Alonso y Stroll han conseguido mantener una tónica competitiva que hace pensar que pueden conseguir un buen resultado en Zandvoort.

Solo los McLaren han conseguido marcar mejores tiempos que Fernando y Lance. Todo apunta a que, por ritmo, Lando Norris y Oscar Piastri volverán a luchar por una nueva victoria para la escudería británica esta temporada.

El británico y el australiano siguen en su tensa pelea por liderar el Mundial de pilotos cuando el campeonato ya empieza a encarar la recta final y decisiva. Piastri aventaja a su compañero Norris en nueve escasos puntos asegurando que cada carrera que corran ambos sea al límite.