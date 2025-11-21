'Bombazo': Carlos Sainz podría regresar a Ferrari en 2027

La dramática situación que vive la escudería italiana ha hecho saltar las alarmas sobre un posible regreso del piloto español en sustitución de Lewis Hamilton.

La temporada de Fórmula 1 de este año para Ferrari está siendo todo un dolor de cabeza. Lewis Hamilton y Charles Leclerc no están obteniendo los resultados que se esperaban cuando el británico formó pareja del monegasco.

A tres carreras de terminar el campeonato (Las Vegas, Catar y Abu Dabi), los pilotos de la escudería italiana no han finalizado ningún Gran Premio en la primera posición.

Tan solo Leclerc ha logrado terminar siete carreras en el podio, mientras que Hamilton ha registrado la cuarta posición como su mejor marca.

Es por ello que los rumores sobre la salida del británico en 2027 son cada vez más sonados. Hamilton finaliza contrato en 2026, aunque tiene la posibilidad de ampliar un año más con Ferrari.

Sin embargo, ya suenan sustitutos para él, y el nombre más repetido es el de Carlos Sainz. El piloto español ya estuvo en la escudería italiana durante 2021 hasta 2024 junto a Leclerc, y ahora se habla de un posible regreso a Maranello.

Actualmente, Sainz milita en Williams, donde solo ha logrado un podio en Bakú, y espera mejorar su rendimiento en 2026. El madrileño, al igual que Hamilton finaliza su contrato la temporada que viene, y se desconoce donde continuará su periplo en la F1.

Movimientos en Maranello

El periodista francés Marc Limacher ha sido quien ha soltado el que puede ser el movimiento de pilotos más grande del año. Según cuenta, la escudería italiana se habría puesto en contacto con Sainz para comunicarle que le abren las puertas de la que una vez fue su casa.

Para que dicho fichaje se produzca sería necesaria la salida de Hamilton, quien no está contento con los italianos. En cuanto al piloto monegasco, se espera que mantenga su plaza, aunque se especula sobre un posible fichaje por Aston Martin para sustituir a Fernando Alonso.

Declive y tensión en Ferrari

La escudería italiana no afronta su mejor año. El rendimiento anual de Leclerc y Hamilton ha sido cuestionado por el presidente de Ferrari, John Elkann, el cual les ha pedido más concentración y que "hablen menos".

Ante estas palabras, los pilotos no dudaron en contestarle de forma abierta asegurando que siempre han sido "honestos" entre ellos y han pedido que "todos asuman su responsabilidad".

Por el momento, Ferrari buscará acabar el año peleando por el tercer puesto en el Mundial de Constructores, para el cual tendrán que superar a Red Bull en los siguientes circuitos.